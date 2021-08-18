Randers Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | GS maçı haberleri

Süper Lig'de ilk haftayı Giresunspor galibiyeti ile kapatan Galatasaray'da yeni hedef Randers... UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunda İskoç ekibi St. Johnstone'ı eleyen sarı kırmızılılar, play off turunda Danimarka ekibi Randers ile eşleşti.

Peki Galatasaray Randers maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak. İşte Randers Galatasaray maçı öncesi bilinmesi gerekenler...

RANDERS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Randers - Galatasaray maçı 19 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de Star TV'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı takım, Marcao, Oğulcan Çağlayan ile yeni transferler Alexandru Cicaldau ve Victor Nelsson'dan karşılaşmada yararlanamayacak.

Süper Lig'deki Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle dünkü antrenmana alınmayan ve sarı kart cezalısı olan Marcao, UEFA'ya bildirilen listede bulunmayan Alexandru Cicaldau, lisansları çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan ile yeni transfer Victor Enok Nelsson, Randers'a karşı forma giyemeyecek.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda, Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle dünkü antrenmana alınmayan ve sarı kart cezalısı olan Marcao, UEFA'ya bildirilen listede bulunmayan Alexandru Cicaldau, lisansları çıkarılamayan yeni transfer Victor Enok Nelsson ile Oğulcan Çağlayan yer almadı.

Karşılaşma için bugün özel bir uçuşla Danimarka'nın Aarhus kentine gidecek Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.

GALATASARAY, FATİH TERİM YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 86. KEZ SAHNE ALACAK

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 86. müsabakasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 85 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 117 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 129 gol gördü.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde "Kupa 2"de çıktığı 18 müsabakada sadece 3 kez mağlup oldu.

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde Terim yönetiminde 18 maç yapan sarı-kırmızılılar, bu müsabakaların 8'ini kazanırken 7'sinde ise berabere kaldı.

Terim'in öğrencileri, futbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 29 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 19 gol gördü.

İSTATİSTİKLER

Sahasında oynadığı son beş Avrupa kupası maçının birini kazanabilen Randers, tek galibiyetini Temmuz 2015'te Sant Julia'yı mağlup ederek aldı. Deplasmanda oynadığı son Avrupa kupası maçında St. Johnstone'ı 4-2 mağlup eden Galatasaray, Mart 2013'ten bu yana üst üste iki dış saha galibiyeti alamıyor.

Avrupa Ligi 3. eleme turunda St. Johnstone'ı eleyen Galatasaray, Avrupa kupalarında 2009/10'dan bu yana üst üste iki çift ayaklı eleme turunda yoluna devam edemiyor. 2021 senesinde en fazla gol atan Randers oyuncusu konumundaki Vito Hammershøy-Mistrati, görev yaptığı son iki karşılaşmada birer gol sevinci yaşadı. Bu sezon Galatasaray forması giydiği dört resmi maçta üç gol atan Mbaye Diagne, Avrupa Ligi'nde ilk 11 çıktığı son iki dış saha karşılaşmasında üç gol sevinci yaşadı.