Randers Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de ilk haftayı Giresunspor galibiyeti ile kapatan Galatasaray'da yeni hedef Randers... UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunda İskoç ekibi St. Johnstone'ı eleyen sarı kırmızılılar, play off turunda Danimarka ekibi Randers ile eşleşti.

Peki Galatasaray Randers maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak. İşte Randers Galatasaray maçı öncesi bilinmesi gerekenler...

RANDERS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Randers - Galatasaray maçı 19 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de Star TV'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray'ın Randers maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.

