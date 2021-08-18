Randers Galatasaray maçı haberleri | Fatih Terim Randers Galatasaray maçı öncesi konuştu!

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunda İskoç ekibi St Johnstone'ı saf dışı bırakan Galatasaray, play off turunda Randers ile eşleşti.

Danimarka'da oynanacak ilk maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Taylan Antalyalı, basının karşısına çıktı.

Taylan Antalya'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

Yarınki maç bizim için çok önemli. Buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz.

Hocam bana sağ olsun çok güveniyor, bende onun güvenini boşa çıkarmadım. Sezona sakatlık ile başladım. Kısa sürede en iyi şekilde hazırlanıp St. Johnstone maçıyla başladım. %100 hazır değildim ama zamanla tam hazır olacağımı düşünüyorum.

Her rakibe saygı duyuyoruz. Yarın rakibimizi iyi analiz edip buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz.

Fatih Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar;

Rakibimizi analiz ettik. Klasik bir Kuzey ülkesi takımıyla oynayacağız. Mücadelesi yüksek, tempolu ve temaslı oyunu seven bir takıma karşı oynayacağız. Kolay bir maç olmayacak ama ben takımıma güveniyorum.

Oyuncularım kendilerini ifade etmek için iyi mücadele edeceklerdir. Taylan güzel bir şey söyledi; rakiplerimize saygı duyuyoruz ve mücadele edeceğiz.

"MARCAO CEZASINI DAHA DA ÇEKECEK"

Marcao bir hata yaptı, cezasını da çekiyor. Daha da çekecekmiş gibi de görünüyor.

Galatasaray değerlerini, camiamızın en önemli isimleri ile birlikte görerek, yaşayarak öğrendim. Galatasaray değer ve menfaatlerini koruyacağımdan herkes emin olsun.

Bu değerleri ve çıkarları en iyi bilen insanlardan biriyim. Ayrıca bunu bilen başkanımız ve yönetimimiz de var.

Her takımın soyunma odasında, koridorlarda, antrenman sahasında bu olaylar olur. Ama Marcao'nun olayı akredite alanında oldu. O yüzden farklı. Ancak biz kimsenin sözüyle hareket etmeyiz.

Futbolda her antrenmanda, her koridorda çeşitli hadiseler olur. Olmazsa hepimizin sağlık olarak bir ekibe görünmesi lazım. Bunlar hep olur ama sonra öpüşülür, çözülür. Bunları yönetmek o kadar kolay değil ama biz kimseden bir şey saklamıyoruz.

Şu an Marcao'nun yerine transfer konuşmak için çok erken.

Muhakkak herkes düşüncesini söylemekte özgürdür. Ancak bunu dikte ettirip, Galatasaray'ı kaosa sürükleme çabaları hoş değil. Bu anlamda başkanımızın da son açıklamalarına %100 katılıyorum.

Kerem'in gençliğinden bahsediyoruz. Ancak Marcao da 35 yaşında değil, aralarında 2 yaş var. Kerem'i toparlayacağız. Bu olayın disiplinle bir alakası da yok. O an verilen reaksiyondur.

Marcao ile görüşmedim.

Bütün arkadaşları ve Galatasaray camiası Kerem'i en iyi şekilde destekledi. Burada yapan da yapılan da bizim oyuncumuz. Kararı biz veririz. Suçlu bulduğumuzu kimsenin önüne atmayız. Mağdur olanı ise yalnız bırakmayız.

"ALPASLAN OYNAYACAK"

Emre Kılınç'ı deneyeceğiz, eğer iyi hissederse ona göre karar vereceğiz ama iyi hissetmezse başka alternatif düşüneceğiz. 3-4 yerde değişiklik yapmayı düşünüyorum. Belki de takımın yarısı değişebilir.

Luyindama ile beraber Alpaslan oynayacak. Sonra da oyuna gerekli şekilde müdahale ederiz.

Diagne ilk geldiğinde şampiyonluk yolunda bize çok katkı vermişti. Sonra gitti geldi, farklı bir Diagne var. Galatasaray'ın bana verdiği profesyonel kadroyu daima kullanmak isterim. 'Hani bu gidecekti' diye düşünüyorsunuz onu açıklamış olayım. Diagne'ye gelince, kendisi iyi gidiyor inşallah daha iyi işler yapacaktır.

"HATAYSPOR MAÇI OLİMPİYAT STADI'NDA!"

Hatayspor karşılaşmasını ne yazık ki kendi stadımızda oynayamayacağız. Büyük ihtimalle Randers rövanşını bile evimizde oynamayacağız. Hatayspor maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Randers kurasının ilk maçının deplasmanda olmasına sevinmiştik ama rövanşa da yetişemeyebilir. Bunun burukluğunu yaşıyoruz. Mars ile randevulaşılan bir dönemde biz bu aksamaları yaşıyoruz.

Ali Sami Yen'de uzun süre sonra taraftarla hoş bir birleşme olacaktı. Özlemiştik ama sahamız Hatayspor maçına yetişemiyor, bu nedenle Olimpiyat Stadı'nda oynayacağız.