Ozornwafor Denizlispor’a

Yeni sezonda yabancı sınırı nedeniyle kadroda düşünülmeyen Ozornwafor'a Denizlispor talip oldu. Yeşilsiyahlı takımla, 22 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Nijeryalı oyuncuyu Denizlispor'a gönderecek G.Saray, yabancı sınırında kontenjan açmış olacak.
Yenisezonda yabancı sınırı nedeniyle kadroda düşünülmeyen Ozornwafor'a Denizlispor talip oldu. Yeşilsiyahlı takımla, 22 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Nijeryalı oyuncuyu Denizlispor'a gönderecek G.Saray, yabancı sınırında kontenjan açmış olacak.