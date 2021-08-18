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Ozornwafor Denizlispor’a

Yeni sezonda yabancı sınırı nedeniyle kadroda düşünülmeyen Ozornwafor'a Denizlispor talip oldu. Yeşilsiyahlı takımla, 22 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Nijeryalı oyuncuyu Denizlispor'a gönderecek G.Saray, yabancı sınırında kontenjan açmış olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Ozornwafor Denizlispor’a
Yeni sezonda yabancı sınırı nedeniyle kadroda düşünülmeyen Ozornwafor'a Denizlispor talip oldu. Yeşilsiyahlı takımla, 22 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Nijeryalı oyuncuyu Denizlispor'a gönderecek G.Saray, yabancı sınırında kontenjan açmış olacak.
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