Haberler Galatasaray Luyindama listeden çıktı

Luyindama listeden çıktı

Nelsson transferi üzerine satılması düşünülen Luyindama'yla ilgili planlarda değişiklik yaşandı. Giresunspor maçında sergilediği iyi oyun ve Marcao'nun davranışıyla satış listesinden çıkartılan Kongolu takımda kalacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Luyindama listeden çıktı
Nelsson transferi üzerine satılması düşünülen Luyindama'yla ilgili planlarda değişiklik yaşandı. Giresunspor maçında sergilediği iyi oyun ve Marcao'nun davranışıyla satış listesinden çıkartılan Kongolu takımda kalacak. Marcao'nun cezasında savunmada Luyindama-Nelsson ikilisi görev yapacak.
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