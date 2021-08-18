Luyindama listeden çıktı

Nelsson transferi üzerine satılması düşünülen Luyindama'yla ilgili planlarda değişiklik yaşandı. Giresunspor maçında sergilediği iyi oyun ve Marcao'nun davranışıyla satış listesinden çıkartılan Kongolu takımda kalacak.
Nelsson transferi üzerine satılması düşünülen Luyindama'yla ilgili planlarda değişiklik yaşandı. Giresunspor maçında sergilediği iyi oyun ve Marcao'nun davranışıyla satış listesinden çıkartılan Kongolu takımda kalacak. Marcao'nun cezasında savunmada Luyindama-Nelsson ikilisi görev yapacak.