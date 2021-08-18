Linnes Molde’de

Sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan Martin Linnes, Molde'ye döndü. Norveçli sağ bek, eski takımıyla sözleşme imzaladı. 2012- 2016 yılları arasında Molde'de görev yapan 29 yaşındaki oyuncu, 2 milyon euro'ya transfer olduğu G.Saray'da 146 maçta 5 gol, 17 asistle oynadı
Sözleşmesininsona ermesiyle takımdan ayrılan Martin Linnes, Molde'ye döndü. Norveçli sağ bek, eski takımıyla sözleşme imzaladı. 2012- 2016 yılları arasında Molde'de görev yapan 29 yaşındaki oyuncu, 2 milyon euro'ya transfer olduğu G.Saray'da 146 maçta 5 gol, 17 asistle oynadı