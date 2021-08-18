Haberler Galatasaray Danimarka’ya uçuş 10.30’da

Danimarka’ya uçuş 10.30’da

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu'nda yarın Randers ile deplasmanda karşılaşacak G.Saray, bugün 10.30'da özel bir uçuşla Danimarka'nın Aarhus kentine hareket edecek. Fatih Terim ve bir oyuncunun katılacağı basın toplantısı saat 18.30'da.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Danimarka’ya uçuş 10.30’da
UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu'nda yarın Randers ile deplasmanda karşılaşacak G.Saray, bugün 10.30'da özel bir uçuşla Danimarka'nın Aarhus kentine hareket edecek. Fatih Terim ve bir oyuncunun katılacağı basın toplantısı saat 18.30'da. Öte yandan yarın 20.00'deki maç Star TV'den yayınlanacak.
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