Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Sekidika, Emre Taşdemir, Omar ve Ozornwafor

Galatasaray yönetimi kadroda yeniden yapılanmaya giderken şu ana kadar 8 oyuncuya imza attırdı. Yabancı kontenjanını boşaltmak isteyen sarı-kırmızılılar önümüzdeki hafta içerisinde 4 oyuncuyla vedalaşacak.

Galatasaray 'da Omar 'ın lisansı askıya alınacak. Norveçli sağ bek antrenmanlara takımla birlikte devam edecek.

Sarı-kırmızılılarda Emre Taşdemir de gözden çıkarıldı. Transferi için Çaykur Rizespor ile görüşmeler sürüyor. Giresunspor da Emre'yi yakın takibe aldı.