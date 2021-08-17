Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Sekidika, Emre Taşdemir, Omar ve Ozornwafor

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Sekidika, Emre Taşdemir, Omar ve Ozornwafor

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Randers ile oynanacak karşılaşmaya hazırlanmaya başlayan Aslan'da transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı kırmızılılarda Falcao'nun ardından 4 isim daha gözden çıkarıldı. İşte detaylar ve o isimler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 09:07
Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Sekidika, Emre Taşdemir, Omar ve Ozornwafor

Galatasaray yönetimi kadroda yeniden yapılanmaya giderken şu ana kadar 8 oyuncuya imza attırdı. Yabancı kontenjanını boşaltmak isteyen sarı-kırmızılılar önümüzdeki hafta içerisinde 4 oyuncuyla vedalaşacak.

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Sekidika, Emre Taşdemir, Omar ve Ozornwafor

Galatasaray'da Omar'ın lisansı askıya alınacak. Norveçli sağ bek antrenmanlara takımla birlikte devam edecek.

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Sekidika, Emre Taşdemir, Omar ve Ozornwafor

Sarı-kırmızılılarda Emre Taşdemir de gözden çıkarıldı. Transferi için Çaykur Rizespor ile görüşmeler sürüyor. Giresunspor da Emre'yi yakın takibe aldı.

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Sekidika, Emre Taşdemir, Omar ve Ozornwafor

Ozornwafor da kadroda düşünülmeyen isimlerden, TFF 1.Lig takımlarından Adanaspor, Nijeryalı stoperin transferi için Galatasaray ile görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Sekidika, Emre Taşdemir, Omar ve Ozornwafor

Jesse Sekidika için Konyaspor, Kayserispor, Malatyaspor ve Giresunspor ile transfer görüşmeleri sürüyor.

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