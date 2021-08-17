Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Amine Harit, Mirhan İnan, Eren Dinkçi... | GS haberleri

ALIOU DIENG

Uzun süredir El Ahly ile Aliou Dieng transferi için görüşen Galatasaray'ın, 23 yaşındaki ön liberoyu çok istediği öğrenildi. Mısır basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray, şu sıralar El Ahly yönetimiyle Aliou Dieng transferi için yoğun görüşme halinde. Cimbom, oyuncunun bonservisi için pazarlık aşamasında.