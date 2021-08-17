Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Amine Harit, Mirhan İnan, Eren Dinkçi... | GS haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Amine Harit, Mirhan İnan, Eren Dinkçi... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da, Fatih Terim ve scout ekibi transferler için ince eleyip sık dokuyor. Burak Elmas ve ekibi, hazırlanan listedeki yıldızları kadroya katmak için harekete geçti. Listeye Amine Harit, Mirhan İnan, Eren Dinkçi gibi isimler de eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 16:27
Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Amine Harit, Mirhan İnan, Eren Dinkçi... | GS haberleri

19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Alexandru Cicaldau, Patrick Van Aanholt ve Berkan Kutlu'yu Galatasaray'a kattı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Amine Harit, Mirhan İnan, Eren Dinkçi... | GS haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Amine Harit, Mirhan İnan, Eren Dinkçi... | GS haberleri

HALİL DERVİŞOĞLU

Brentford, sol açık ve santrforda forma giyebilen Yoane Wissa'yı kadroya kattı. Bu transferle Halil'in Premier Lig ekibinde forma şansı azaldı. Galatasaray, milli forvetten haber beklerken, İngiliz cephesinin 5 milyon euro bonservis beklediği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Amine Harit, Mirhan İnan, Eren Dinkçi... | GS haberleri

GEDSON FERNANDES

Gedson Fernandes transferinde büyük yol alındı. Aslan 10 milyon euro civarında bir bedelle Geson'u kadroya katmaya çalışıyor. Fernandes, Galatasaray'a gitmek istediğini yönetime bildirdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Amine Harit, Mirhan İnan, Eren Dinkçi... | GS haberleri

ALIOU DIENG

Uzun süredir El Ahly ile Aliou Dieng transferi için görüşen Galatasaray'ın, 23 yaşındaki ön liberoyu çok istediği öğrenildi. Mısır basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray, şu sıralar El Ahly yönetimiyle Aliou Dieng transferi için yoğun görüşme halinde. Cimbom, oyuncunun bonservisi için pazarlık aşamasında.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Amine Harit, Mirhan İnan, Eren Dinkçi... | GS haberleri

EREN DİNKÇİ

Gençleşme operasyonunu başarıyla devam ettiren Galatasaray, Werder Bremen forması giyen Eren Dinkçi'yi takip etmeyi sürdürüyor. Aslan, 2022 yılında sözleşmesi bitecek genç futbolcu için nabız yokluyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Amine Harit, Mirhan İnan, Eren Dinkçi... | GS haberleri

OLIMPIU MORUTAN

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Olimpiu Morutan ile ilgili FCSB başkanı Gigi Becali konuştu. Becali, yaptığı açıklamada Morutan için fiyat düşürdüğünü açıkladı. "Daha önce 10 istemiştim, bu doğru ama şimdi 3 istiyorum. Geçmişte olanlar hataydı." dedi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Amine Harit, Mirhan İnan, Eren Dinkçi... | GS haberleri

MİRHAN İNAN

Genç ve potansiyeli yüksek olan yıldız adaylarını araştıran Galatasaray, Stuttgart forması giyen 2003 doğumlu Mirhan İnan'ı kadrosuna katmak istiyor. Lakabı Türk Haaland'ı olan Mirhan, BundesLiga U17 Ligi'nde 19 maçta 5 gol kaydetti.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Amine Harit, Mirhan İnan, Eren Dinkçi... | GS haberleri

AMINE HARIT

Geçtiğimiz sezon sonunda küme düşen ve maddi olarak zor bir dönem geçiren Schalke 04'ün yıldızı Amine Harit, Galatasaray'ın gündemine geldi. Harit'in, kulüpten ayrılmak istediği ve Galatasaray'dan teklif beklediği kaydedildi.

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