Haberler Galatasaray Galatasaraylı Marcao kaç maç ceza alacak? Kerem Aktürkoğlu'na Giresunspor maçında yumruk atmıştı...

Galatasaraylı Marcao kaç maç ceza alacak? Kerem Aktürkoğlu'na Giresunspor maçında yumruk atmıştı...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelmişti. Galatasaray, Giresunspor maçından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bununla beraber Cimbom'da, galibiyetin önüne Marcao ve Kerem Aktürkoğlu'nun yaşadığı olay geçti. Dakikalar 62'yi gösterdiğinde Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na yumruklu saldırıda bulundu. Maç sonrası futbolseverler, Marcao'nun nasıl cezalandırılacağını merak ederken, konu ile ilgili en net bilgi öğrenildi. Peki, Kerem'e saldıran Marcao kaç maç ceza alacak? İşte detaylar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 09:40
Galatasaraylı Marcao kaç maç ceza alacak? Kerem Aktürkoğlu'na Giresunspor maçında yumruk atmıştı...

Daha önce Halil Dervişoğlu ile kavga eden Marcao, Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa attı ardından yumrukladı. Brezilyalı, 62. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Galatasaraylı Marcao kaç maç ceza alacak? Kerem Aktürkoğlu'na Giresunspor maçında yumruk atmıştı...

"SALDIRI CEZASI 5-10 MAÇ"
Kırmızı kart sonrası Marcao'nun "Saldırı" başlıklı Madde 44'ten disipline sevk edilmesi bekleniyor. Maddeye göre Marcao 5 ile 10 maç arası ceza alabilir.

Galatasaraylı Marcao kaç maç ceza alacak? Kerem Aktürkoğlu'na Giresunspor maçında yumruk atmıştı...

İlgili 44. maddenin içeriği şöyle: Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir.

Galatasaraylı Marcao kaç maç ceza alacak? Kerem Aktürkoğlu'na Giresunspor maçında yumruk atmıştı...

"MARCAO ÖZÜR DİLEYECEK"
Öte yandan maç sonrası Fatih Terim, konuya ilişkin, "Kerem Aktürkoğlu, bizim genç oyuncumuz, kıymetlimiz. Böyle şeyler soyunma odasında olur ama bu hiç hoş olmadı. Bu olayı kendi içimizde çözeceğiz, yaptırım olursa olur. Maç bittikten sonra bir karara hemen varmak doğru değil. Marcao'ya gereken ne yapılacaksa biz yapacağız, yönetimimiz yapacak. Marcao çıkacak herkesden özür dileyecek. Kerem'den, tüm Galatasaraylılardan, spor kamoyundan özür dileyecek." dedi.

SON DAKİKA