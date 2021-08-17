Fatih Terim: Doğru değildi

G.Saray teknik direktörü Fatih Terim, karşılaşma sonrası Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki kavgaya öncelik verdi. Usta hoca, Marcao'nun haraketi için "Doğru değildi. Kesinlikle tasvip etmediğimiz bir olay. Takım olmaya çalışırken, böyle bir durum yaşanması çok üzücü. Yapılması gereken ne ise onu yapacağız" yorumunu yaptı. Kerem'i teselli ettiğini de hatırlatan Terim, "Gençleri küstürmemeliyiz" dedi.

FARKLI KAZANABİLİRDİK

Usta hoca maçla ilgili olarak da "Baştan sona kadar üstün oynadığımız bir mücadele oldu. Hak ederek kazandığımız bir maç oldu. Daha farklı da galip gelebilirdik ama henüz tam hazır olmadığımız için harcadığımız ataklar yaşadık" şeklinde konuştu. Terim, bugünden itibaren Hatay sınavı hazırlıklarına başlayacaklarını da sözlerine ekledi. Performansları için futbolcularını da kutlamayı ihmal etmedi.