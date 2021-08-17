4 büyüklerden tam 28 transfer! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu

Süper Lig'de 17 Haziran tarihi itibarıyla başlayan birinci transfer ve tescil döneminde transfer bombaları ardı ardına patlamaya devam ediyor. Özellikle Süper Lig'in 4 büyük kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş transferde sıcak saatler yaşarken, birçok transfer açıklanmış durumda...
Peki TFF'nin yayımladığı takvime göre 8 Eylül'e kadar sürecek olan transfer ve tescil döneminde 4 büyükler şimdiye dek hangi isimlerini kadrosuna kattı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kadrosuna kattığı isimler...
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