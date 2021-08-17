Haberler Galatasaray 4 büyüklerden tam 28 transfer! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu

4 büyüklerden tam 28 transfer! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de 2021/2022 sezonuna start verilirken, 17 Haziran tarihinde başlayan 1. transfer ve tescil dönemi de sürüyor. 8 Eylül tarihine kadar devam edecek olan transfer sezonu süresince birçok yeni ismi kadrosuna katan takımlardan, ligin 4 büyük devi olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yaptığı transferleriyle adından söz ettirirken, şu ana kadar 28 ismi kadrosuna katmış durumda. Peki Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor şu ana dek hangi isimlerle el sıkıştı. İşte 4 büyüklerin transfer raporu...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 19:22
4 büyüklerden tam 28 transfer! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu

Süper Lig'de 17 Haziran tarihi itibarıyla başlayan birinci transfer ve tescil döneminde transfer bombaları ardı ardına patlamaya devam ediyor. Özellikle Süper Lig'in 4 büyük kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş transferde sıcak saatler yaşarken, birçok transfer açıklanmış durumda...

4 büyüklerden tam 28 transfer! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu

Peki TFF'nin yayımladığı takvime göre 8 Eylül'e kadar sürecek olan transfer ve tescil döneminde 4 büyükler şimdiye dek hangi isimlerini kadrosuna kattı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kadrosuna kattığı isimler...

4 büyüklerden tam 28 transfer! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu

BEŞİKTAŞ

4 büyüklerden tam 28 transfer! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu

RACHID GHEZZAL

4 büyüklerden tam 28 transfer! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu

MERT GÜNOK

4 büyüklerden tam 28 transfer! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu

SALİH UÇAN

4 büyüklerden tam 28 transfer! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu

KENAN KARAMAN

4 büyüklerden tam 28 transfer! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu

MEHMET TOPAL

4 büyüklerden tam 28 transfer! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu

VALENTIN ROSIER

4 büyüklerden tam 28 transfer! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu

ALEX TEIXEIRA

4 büyüklerden tam 28 transfer! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu

MICHY BATSHUAYI

4 büyüklerden tam 28 transfer! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu

FENERBAHÇE

4 büyüklerden tam 28 transfer! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu

SERDAR DURSUN

4 büyüklerden tam 28 transfer! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu

MIN-JAE KIM

4 büyüklerden tam 28 transfer! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu

STEVEN CAULKER

4 büyüklerden tam 28 transfer! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu

CAGTAY KURUKALIP

4 büyüklerden tam 28 transfer! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu

BURAK KAPACAK

4 büyüklerden tam 28 transfer! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu

GALATASARAY

4 büyüklerden tam 28 transfer! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu

VICTOR NELSSON

4 büyüklerden tam 28 transfer! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu

ALEXANDRU CICALDAU

4 büyüklerden tam 28 transfer! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu

BERKAN KUTLU

4 büyüklerden tam 28 transfer! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu

BARIŞ YILMAZ

4 büyüklerden tam 28 transfer! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu

SACHA BOEY

4 büyüklerden tam 28 transfer! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu

PATRICK VAN AANHOLT

4 büyüklerden tam 28 transfer! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu

AYTAÇ KARA

4 büyüklerden tam 28 transfer! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu

ALPASLAN ÖZTÜRK

4 büyüklerden tam 28 transfer! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu

TRABZONSPOR

4 büyüklerden tam 28 transfer! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu

ANDREAS CORNELIUS

4 büyüklerden tam 28 transfer! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu

İSMAİL KÖYBAŞI

4 büyüklerden tam 28 transfer! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu

FODE KOITA

4 büyüklerden tam 28 transfer! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu

DORUKHAN TOKÖZ

4 büyüklerden tam 28 transfer! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu

GERVINHO

4 büyüklerden tam 28 transfer! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu

BRUNO PERES

4 büyüklerden tam 28 transfer! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu

MAREK HAMSIK

SON DAKİKA