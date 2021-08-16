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Son dakika spor haberi: Galatasaray yönetiminden transferlerle ilgili radikal karar!

Son dakika Galatasaray spor haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yönetimden dikkat çeken bir karar geldi. Başkan Burak Elmas, menajerlere ödenen komisyon ücretlerine üst limit koydu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:53 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:54
Son dakika spor haberi: Galatasaray yönetiminden transferlerle ilgili radikal karar!

Galatasaray Kulübü'nün yeni başkanı Burak Elmas; transfer ve tescil döneminde radikal bir karara imza attı. Milliyet'te yer alan habere göre Elmas, Mustafa Cengiz dönemindeki yapılan menajer harcamalarının tam tersine bir tavır takınma kararı aldı. İşte Galatasaray'da menajerlere ödenecek komisyon ücretleri...

Son dakika spor haberi: Galatasaray yönetiminden transferlerle ilgili radikal karar!

Mustafa Cengiz döneminde menajerlere yüzde 80-90 oranında komisyon veren Galatasaray, Elmas yönetiminde yüzde 10'u üst sınır olarak belirledi. Yeni transferlerde bu konuda titiz davranan sarı-kırmızılılar, bu şekilde hareket etti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray yönetiminden transferlerle ilgili radikal karar!

Elmas'ın menajerlere ödenen komisyonlarla ilgili hassas davranmasının arkasında, Mustafa Cengiz döneminde menajerlere ödenen ve büyük tepki toplayan yüksek komisyonlar etkili oldu. Sarı-kırmızılılarda bunlarla ilgili birçok örneğin bulunması, yeni yönetimi bu konuda tedbir almaya yöneltti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray yönetiminden transferlerle ilgili radikal karar!

Örneğin geçen sezon devre arasında transfer olan Onyekuru'ya 6 ay için 650 bin euro ödenirken, menajerine ise 475 bin euro verildi. Galatasaray yine geçen sezon transfer ettiği Omar Elabdellaoui'nin menajerine ise 2 milyon 175 bin euro verecek. Omar'ın 3 sene sonunda alacağı rakam ise toplamda 4 milyon 50 bin euro.

Son dakika spor haberi: Galatasaray yönetiminden transferlerle ilgili radikal karar!

Yine Donk ile yapılan kontrat da tepki toplamıştı. Galatasaray geçen sezon Donk ile sözleşme yenilirken, Hollandalı futbolcuya 515 bin euro ödedi. Galatasaray'da Emre Kılınç transferinde de menajerlik ücreti 1 milyon 50 bin euro olarak dikkat çekmişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray yönetiminden transferlerle ilgili radikal karar!

Galatasaray'ın bu sezon gerçekleştirdiği hiçbir transferde menajerlik komisyon ücreti yüzde 10'un üzerinde verilmedi. Özellikle Başkan Elmas'ın bu konuda titiz davrandığı belirtildi. Galatasaray'ın patronu, dünyada bir oyuncu transferinde genel olarak verilen komisyon oranı (yüzde 10) üzerinden hareket ettiği bildirildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray yönetiminden transferlerle ilgili radikal karar!

Henry Onyekuru'nun 6 aylık transferi karşılığında Galatasaray'dan 650 bin euro alan William D'Avila'nın, Fenerbahçe'nin de istediği Emre Kılınç'ı Cimbom'a getirmesinin karşılığında komisyonunu peşin olarak cebine koyduğu ifade edilmişti.

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