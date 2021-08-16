Son dakika spor haberi: Galatasaray yönetiminden transferlerle ilgili radikal karar!

Örneğin geçen sezon devre arasında transfer olan Onyekuru'ya 6 ay için 650 bin euro ödenirken, menajerine ise 475 bin euro verildi. Galatasaray yine geçen sezon transfer ettiği Omar Elabdellaoui'nin menajerine ise 2 milyon 175 bin euro verecek. Omar'ın 3 sene sonunda alacağı rakam ise toplamda 4 milyon 50 bin euro.

Yine Donk ile yapılan kontrat da tepki toplamıştı. Galatasaray geçen sezon Donk ile sözleşme yenilirken, Hollandalı futbolcuya 515 bin euro ödedi. Galatasaray'da Emre Kılınç transferinde de menajerlik ücreti 1 milyon 50 bin euro olarak dikkat çekmişti.