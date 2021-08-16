Son dakika spor haberi: Galatasaray yönetiminden transferlerle ilgili radikal karar!

Galatasaray Kulübü'nün yeni başkanı Burak Elmas; transfer ve tescil döneminde radikal bir karara imza attı. Milliyet'te yer alan habere göre Elmas, Mustafa Cengiz dönemindeki yapılan menajer harcamalarının tam tersine bir tavır takınma kararı aldı. İşte Galatasaray'da menajerlere ödenecek komisyon ücretleri...
Mustafa Cengiz döneminde menajerlere yüzde 80-90 oranında komisyon veren Galatasaray, Elmas yönetiminde yüzde 10'u üst sınır olarak belirledi. Yeni transferlerde bu konuda titiz davranan sarı-kırmızılılar, bu şekilde hareket etti.
Elmas'ın menajerlere ödenen komisyonlarla ilgili hassas davranmasının arkasında, Mustafa Cengiz döneminde menajerlere ödenen ve büyük tepki toplayan yüksek komisyonlar etkili oldu. Sarı-kırmızılılarda bunlarla ilgili birçok örneğin bulunması, yeni yönetimi bu konuda tedbir almaya yöneltti.