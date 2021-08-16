Son dakika spor haberi: Fatih Terim transfer talimatını verdi! "Gedson ve Halil Dervişoğlu'nu alın"

Sarı-Kırmızılılarda transfer harekatı 2 ismin üzerine yoğunlaşmış durumda. Devre arasında takıma katılıp büyük katkı veren Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu için temaslar sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim sezon başlamışken macera aramaya gerek olmadığını ve takımı iyi bilen bu 2 ismin alınmasıyla alışma sorunu yaşamayacaklarını belirtti.
İmparator ayrıca yaşları genç olan iki oyuncunun uzun süre sarı-kırmızılı formaya hizmet edebileceklerini kaydetti. Yönetimden öncelikle bu 2 isim üzerinden ilerlemelerini talep etti.
TAPULARI ALINACAK
Cimbom'da yöneticiler, Gedson Fernandes'i kiralamak için ön görüşmeler yapmış ancak pazarlıklar tıkanmıştı. Son 4 gündür ise bonservisi için pazarlıklar yeniden start aldı. Galatasaray, Benfica'nın 10 milyon Euro'luk isteğini aşağı çekmeye çalışıyor.