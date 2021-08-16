Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Fatih Terim transfer talimatını verdi! "Gedson ve Halil Dervişoğlu'nu alın"

Son dakika spor haberi: Fatih Terim transfer talimatını verdi! "Gedson ve Halil Dervişoğlu'nu alın"

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de sezon başladı ancak transfer harekatı halen sürüyor. Çalışmalarını sürdüren ekiplerden Galatasaray'da transferde birçok oyuncunun adı geçiyor ama İmparator'un aklında geçen sezonki yıldızları var. Usta çalıştırıcı Gedson ve Halil Dervişoğlu için ısrar ediyor. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Fatih Terim transfer talimatını verdi! "Gedson ve Halil Dervişoğlu'nu alın"

Sarı-Kırmızılılarda transfer harekatı 2 ismin üzerine yoğunlaşmış durumda. Devre arasında takıma katılıp büyük katkı veren Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu için temaslar sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim sezon başlamışken macera aramaya gerek olmadığını ve takımı iyi bilen bu 2 ismin alınmasıyla alışma sorunu yaşamayacaklarını belirtti.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim transfer talimatını verdi! "Gedson ve Halil Dervişoğlu'nu alın"

İmparator ayrıca yaşları genç olan iki oyuncunun uzun süre sarı-kırmızılı formaya hizmet edebileceklerini kaydetti. Yönetimden öncelikle bu 2 isim üzerinden ilerlemelerini talep etti.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim transfer talimatını verdi! "Gedson ve Halil Dervişoğlu'nu alın"

TAPULARI ALINACAK
Cimbom'da yöneticiler, Gedson Fernandes'i kiralamak için ön görüşmeler yapmış ancak pazarlıklar tıkanmıştı. Son 4 gündür ise bonservisi için pazarlıklar yeniden start aldı. Galatasaray, Benfica'nın 10 milyon Euro'luk isteğini aşağı çekmeye çalışıyor.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim transfer talimatını verdi! "Gedson ve Halil Dervişoğlu'nu alın"

Aynı şekilde Halil Dervişoğlu için de Brentford 6 milyon Euro talep etti. Aslan'ın milli futbolcu için teklifi ise maksimum 4.5 milyon Euro.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim transfer talimatını verdi! "Gedson ve Halil Dervişoğlu'nu alın"

İngiliz temsilcisi bu rakama "Evet derse Halil bonservisiyle gelecek, aksi halde kiralık olarak görüşmeler sürecek. Gedson Fernandes ise bonservisiyle birlikte Aslan olacak.

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