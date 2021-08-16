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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Marcao için komik teklif!

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, b azı isimlerle yolların ayrılması planlanıyor. Sarı kırmızılılarda bonservis beklentisi içinde olunan isimlerden birisi de Marcao'ydu... 10 milyon Euro gelir bekleyen Aslan'a, Dinamo Moskova'dan 3 milyon Euro'luk teklif geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:16
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Marcao için komik teklif!

Hem Avrupa maçları hem Süper Lig hem de transfer sürecinde olan Galatasaray bir yandan transfer pazarında etkin olmaya çalışıyor, diğer yandan da fırsatları değerlendirmeyi istiyor.

Şu ana kadar kadrosunda yer alan futbolcular için gelen teklifleri "yetersiz" bulduğu için değerlendirmeyen Galatasaray'a bu kez yeni bir teklif Marcao için geldi.

Rusya Premier Lig takımlarından Dinamo Moskova, Marcao'nun transfer için Galatasaray'a 3 milyon euroluk teklif sundu.

Dinamo Moskova'nın teklifini reddeden Galatasaray Yönetimi, Marcao'nun transferi için minimum 10 milyon euroluk bonservis bedeli bekliyor ancak son iki transfer döneminde Marcao için bu seviyede bir teklif kulübe ulaşmadı.

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