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Gigi Becali Fatih Terim'e seslendi! "Ona söyleyin Morutan için 3 milyon euro istiyorum."

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların transfer listesinin üst sıralarında bulunan Olimpiu Morutan için Gigi Becali açıklamalarda bulundu. FCSB'nin başkanı Becali, Rumen basınına yaptığı konuşmada, "Fatih Terim'e söyleyin, Morutan için 3 milyon euro istiyorum. Geçmişte olanlar hataydı" dedi. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:04
Gigi Becali Fatih Terim'e seslendi! "Ona söyleyin Morutan için 3 milyon euro istiyorum."

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Olimpiu Morutan ile ilgili FCSB başkanı Gigi Becali konuştu. Becali, yaptığı açıklamada Morutan için fiyat düşürdüğünü açıkladı.

"FATİH TERİM'E SÖYLEYİN..."
Becali, yaptığı konuşmada, "Daha önce yaptığımız müzakerelerde yanılmışım. Fatih Terim'e söyleyin, Morutan için 3 milyon euro istiyorum. Daha önce 10 istemiştim, bu doğru ama şimdi 3 istiyorum. Geçmişte olanlar hataydı. 3-4 maçtır çok kötü oynuyor. Onun bedeli artık bu" dedi.

Olimpiu Morutan, bu sezon toplamda 7 müsabakada rol alırken, 1 asist üretti.

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