Gigi Becali Fatih Terim'e seslendi! "Ona söyleyin Morutan için 3 milyon euro istiyorum."

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Olimpiu Morutan ile ilgili FCSB başkanı Gigi Becali konuştu. Becali, yaptığı açıklamada Morutan için fiyat düşürdüğünü açıkladı.

"FATİH TERİM'E SÖYLEYİN..."

Becali, yaptığı konuşmada, "Daha önce yaptığımız müzakerelerde yanılmışım. Fatih Terim'e söyleyin, Morutan için 3 milyon euro istiyorum. Daha önce 10 istemiştim, bu doğru ama şimdi 3 istiyorum. Geçmişte olanlar hataydı. 3-4 maçtır çok kötü oynuyor. Onun bedeli artık bu" dedi.

Olimpiu Morutan, bu sezon toplamda 7 müsabakada rol alırken, 1 asist üretti.