CANLI SKOR | Giresunspor Galatasaray maçı canlı

Giresunspor Galatasaray maçı ile Süper Lig'de heyecan devam ediyor. İlk hafta maçında Giresunspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 21.45'te çalan Giresunspor - Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

GİRESUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Fontanilla, Hüsamettin Tut, Flavio, Pelupessy, Sankhare, Hayrullah Bilazer, Sergio, Balde

GALATASARAY: Muslera, Sacha Boey, Marcao, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Mbaye Diagne

GİRESUNSPOR-GALATASARAY MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Giresunspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etti. 5 mücadele ise berabere sona erdi. İki takım ligde son olarak 1976-1977 sezonunda 13 Mart 1977 tarihinde karşılaşmış, maç 1-1 sona ermişti. Galatasaray'ın 18 golüne, Giresunspor 11 golle karşılık verdi.

Giresunspor ile Galatasaray son olarak ise 2 Şubat 2006 yılında oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde rakip oldu. Aslan sahadan 5-0'lık skorla galip ayrıldı.

44 YIL SONRA İLK MAÇ

1967 yılından kurulan ve 1970-1971 sezonunda Türkiye'deki en üst seviye lige yükselerek üst üste 6 sezon mücadele eden Giresunspor, 1977'den sonra ilk kez Süper Lig arenasına çıktı.

Karadeniz temsilcisi son maçını 1977 yılında Eskişehirspor ile deplasmanda oynamıştı.

GİRESUNSPOR GEÇEN SEZONUN KUPASINI ALDI

TFF 1. Lig'de ligi Adana Demirspor ile aynı puanda ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselme hakkı elde eden Giresunspor kupasını maç öncesi aldı. Oyunculardan İbrahime Balde ve Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet kupayı kaldırarak sevinç yaşadı.

Öte yandan Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketlerinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.





GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERLERİ

Galatasaray, yaz transfer döneminde şu ana kadar Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson'u kadrosuna kattı. Galatasaray'da ayrıca lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan, Giresunspor maçının kadrosunda olamayacak.

GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Giresunspor - Galatasaray mücadelesini hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Çetin olacak. Ankara bölgesi hakemi olan Erkan Özdamar, Süper Lig'de 15 maç yönetti. Bu karşılaşmaların 8'ini ev sahibi, 4'ünü ise deplasman takımları kazandı. Özdamar'ın yönettiği 2 maçı da sarı-kırmızılılar kazandı.

RADAMEL FALCAO BU KEZ KADRODA

St. Johnstone ile oynanan rövanş maçında kamp kadrosunda yer almayan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Giresunspor kadrosunda yer aldı. Galatasaray'ın kamp kadrosuna yeni transferlerden Victor Nelsson ve Alexandru Cicaldau da katıldı. Giresunspor kafilesinde, "Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban." yer aldı.

BURAK ELMAS YENİ SEZONDAN UMUTLU!

Galatasaray başkanı Burak Elmas, Giresun'da açıklamalarda bulundu. Elmas, "Çok iyi bir sezon bekliyoruz. Bu sene inşallah yeni sezonumuzda çok güzel şeyler olacak." dedi. Havalimanı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnşallah çok güzel bir maç olacak. Aynı zamanda Giresun'da akrabalarımızla birlikte olacağız." dedi. Transferler hakkında da konuşan Burak Elmas, "Son aşaması olmuş bir şey olsaydı, açıklamış olurduk. Şu anda elimizdeki kadroda gerçekten çok iyi oyuncular var, transferler yaparak kadromuzu güçlendirdik. Aramızdan ayrılacak oyuncularımız olacak. Şu anda aramızdan ayrılacak oyuncular sonucunda, yeni gelecek oyuncuların zamanlamasına karar vereceğiz. Biliyorsunuz transfer dinamik bir süreç ve her istediğiniz her an olamıyor. Onun için sıkı bir şekilde yönetim olarak da takip ediyoruz. Maalesef şunu söyleyebilirim ki gerçek anlamda taraftarlarımıza bir çağrı da bulunuyorum; Sosyal medyada olmayan rakamlar, olmayan görüşmeler gerçekten çok yazılıyor. Bunlara inanmasınlar. Dediğim gibi bizim bir stratejimiz var ve en doğru transferlerle, en uygun oyuncuları getirip, Galatasaray'ın geleceğini kurmaya çalışıyoruz. Galatasaray'ın geleceğini kurarken de bugün için yarınlarını tehlikeye atmamaya çalışıyoruz. Sabırlı olsunlar, bize güvensinler" şeklinde konuştu.