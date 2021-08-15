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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu ısrarı sürüyor! İşte son teklif...

Son dakika transfer haberi... Yeni sezonun ilk haftasında pazartesi günü Giresunspor'la karşılaşacak olan Galatasaray'da trasnfer çalışmaları da sürüyor. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon kiraladığı Halil Dervişoğlu'yu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Milli futbolcu için İngiliz ekibine eni bir teklifte bulunan Cimbom'un, transferi bir an önce bitirmek istediği belirtildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu ısrarı sürüyor! İşte son teklif...

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Ancak bu transfer için önünde ciddi bir engel var... Sarı-Kırmızılılar, İngiliz ekibi Brentford'a kiralama+5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonlu teklif yaptı. Ancak İngilizler bu teklifi geri çevirdi. Brentford'un istediği rakam ise 7 milyon Euro.

Takvim'in haberine göre; görüşmelerin devam ettiği ve Galatasaray'ın bu rakamı aşağıya çekmek için büyük bir çaba sarf ettiği öğrenildi. Transferin son gününe kadar dengelerin değişeceğine inanan Galatasaray Yönetimi, Brentford'un inadını kırarak Halil transferine nokta koymak istiyor. Sarı-Kırmızılı taraftarlar yıldız golcünün alınmasını talep ediyor.

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