Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Jesse Sekidika Çaykur Rizespor'a!

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Bir yandan gelecek oyuncular için yoğun mesai harcanırken diğer yandan takımdan gönderilecek isimler de netleşiyor. Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor ile Oğulcan Çağlayan konusunda anlaşmaya çalışan Galatasaray'da Jesse Sekidika'nın gönderilmesi gündeme geldi.

Rize'nin, Nijeryalı genç oyuncuyu bonservisiyle istediği belirtilirken, sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki ismi kiralamak istediği bildirildi. Oğulcan krizinin kısa sürede son bulması bekleniyor. Galatasaray Sekidika'yı daha önce de Konyaspor'a kiralamıştı.

Galatasaray'a, 2020'nin ocak ayında Eskişehirspor'dan transfer olan Jesse Sekidika, sarı-kırmızılı formayla toplamda çıktığı 19 karşılaşmada 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro olan Nijeryalı oyuncunun sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

