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Son dakika transfer haberi: Galatasaray Brian Ocampo için devrede

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar sağ kanat pozisyonu için Nacional forması giyen Uruguaylı Brian Ocampo için girişimlere başladı. Yönetim, Fernando Muslera kozunu da kullanarak oyuncunun transferini bitirmek istiyor. İşte detaylar... | GS transfer haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray Brian Ocampo için devrede

Sezon başından bu yana sağ kanat bölgesine futbolcu arayan Galatasaray, yüzünü Uruguay'a çevirdi. Steven Berghuis, Rachid Ghezzal, Morutan, Robert Muric gibi futbolcuları yüksek maliyeti ve çeşitli nedenlerle istemeyen sarı- kırmızılı yönetim, Nacional forması giyen Brian Ocampo için girişimlere başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Brian Ocampo için devrede

Kulübüyle kontratı 31 Aralık 2021'de sona erecek 22 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro'luk transfer bütçesi belirlendi. Yönetim, Fernando Muslera kozunu da kullanarak oyuncunun transferini bitirmek istiyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Brian Ocampo için devrede

82 MAÇ 8 GOL ATTI, 23 ASİST YAPTI

Futbola Nacional altyapısında başlayan Brian Ocampo, 2018'den bu yana A takım formasını terletiyor. Kulübüyle 82 resmi maça çıkan Ocampo, 8 kez fileleri sarsarken, 23 kez de gol pası verdi. Sağ kanatta oynamasına rağmen hırçın futboluyla dikkat çeken Ocampo, 12 sarı, 1 de direkt kırmızı kart gördü.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Brian Ocampo için devrede

Zaman zaman sol kanatta da görev yapabilen Ocampo, Uruguay U20 takımında 7 kere, A Milli Takımı'nda ise 1 kez mücadele etti. Nacional'de 2018- 19 ve 2019-20 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşayan Ocampo'nun bir de Uruguay Süper Kupası apoleti bulunuyor.

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