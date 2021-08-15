Son dakika transfer haberi: Galatasaray Brian Ocampo için devrede

Sezon başından bu yana sağ kanat bölgesine futbolcu arayan Galatasaray, yüzünü Uruguay'a çevirdi. Steven Berghuis, Rachid Ghezzal, Morutan, Robert Muric gibi futbolcuları yüksek maliyeti ve çeşitli nedenlerle istemeyen sarı- kırmızılı yönetim, Nacional forması giyen Brian Ocampo için girişimlere başladı.
Kulübüyle kontratı 31 Aralık 2021'de sona erecek 22 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro'luk transfer bütçesi belirlendi. Yönetim, Fernando Muslera kozunu da kullanarak oyuncunun transferini bitirmek istiyor.
82 MAÇ 8 GOL ATTI, 23 ASİST YAPTI
Futbola Nacional altyapısında başlayan Brian Ocampo, 2018'den bu yana A takım formasını terletiyor. Kulübüyle 82 resmi maça çıkan Ocampo, 8 kez fileleri sarsarken, 23 kez de gol pası verdi. Sağ kanatta oynamasına rağmen hırçın futboluyla dikkat çeken Ocampo, 12 sarı, 1 de direkt kırmızı kart gördü.