Son dakika transfer haberi: Galatasaray Brian Ocampo için devrede

Zaman zaman sol kanatta da görev yapabilen Ocampo, Uruguay U20 takımında 7 kere, A Milli Takımı'nda ise 1 kez mücadele etti. Nacional'de 2018- 19 ve 2019-20 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşayan Ocampo'nun bir de Uruguay Süper Kupası apoleti bulunuyor.