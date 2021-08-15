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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Gedson Fernandes transferinde kritik tarih 24 Ağustos

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağının sinyallerini veren Galatasaray'da çalışmalar bitmek bilmiyor. Benfica, Gedson Fernandes için girişimlerini sıklaştıran sarı-kırmızılılardan 10 günlük süre istedi. Portekiz ekibi Şampiyonlar Ligi ön elemesinden sonra kararını verecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Gedson Fernandes transferinde kritik tarih 24 Ağustos

Galatasaray, Gedson Fernandes için beklemeye geçti. Sarı-kırmızılılar, Portekiz basınından Record PT'ye göre; 2 milyon euro'su peşin, 8 milyon euro'su taksitle 10 milyon euro önerdi.

Benfica ise Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı PSV maçlarının sonucuna göre kararını vereceğini iletti. Play-off'ta PSV ile 18 Ağustos ve 24 Ağustos'ta iki maça çıkacak Benfica'nın ne tür bir yol izleyeceği bilinmiyor. Portekiz'den gelen bir başka haber ise; Benfica'nın 22 yaşındaki oyuncuyu kesinlikle kiralamak istemediği ve üç talibinin bulunduğu belirtiliyor.

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