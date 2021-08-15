Galatasaray'da gizli Ryan Donk ve transfer planı! Meğer...

Galatasaray yönetiminin sözleşmeleri sona eren Ryan Donk ve Martin Linnes için veda mesajı yayınlamaması tepki çekmişti. Taraftarlar bu tavrı 'vefasızlık' olarak değerlendirirken, sosyal medya üzerinden de tepkilerini dile getirmeye devam ediyorlar.

Ancak alınan bilgilere göre yönetimin bu tavrının arkasında farklı bir plan var. Victor Nelsson'un transferi sonrasında Luyindama'yı gözden çıkaran Galatasaray yönetimi, Kongolu stopere kulüp arıyor. Eğer Luyindama ile yollar ayrılırsa rotasyonda sadece 3 stoper kalacağı için savunmanın ortasına transfer ihtiyacı doğacak.

Takvim'in haberine göre, Galatasaray'ın bu durumda Ryan Donk'la 1 yıllık yeni sözleşme imzalamayı düşündüğü belirtiliyor. Yönetimin bu planın açığa çıkmaması için Hollandalı yıldızla ilgili veda mesajı yayınlamadığı öğrenildi. Linnes için yayınlanacak veda mesajı da Donk'la ilgili durumun netleşmesi için bekletiliyor.

Başta Karagümrük ve Göztepe olmak üzere birçok Süper Lig kulübünden teklif alan Donk, Galatasaray'ın kendisi için vereceği karar netleşmediği için beklemeye geçmiş durumda.