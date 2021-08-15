Ezeli rakip Fenerbahçe

Giresun ile yarın yapacağı maçla 2021- 22 lig sezonunu açacak Galatasaray, bu sezon ligde yer alan takımlar içinde en çok Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Cimbom rakibiyle 63 sezonda 128 maç yaptı. En çok galibiyeti 47 kez ile Altay karşısında alan Aslan, en çok golü ise 156 kez ile Beşiktaş'a attı. En az yenilgiyi ise sadece 3 kez ile Kayserispor karşısında yaşadı.

ASLAN GÜÇLÜ BAŞLIYOR

Galatasaray, Süper Lig'e iyi sonuçlarla giriyor. Geride kalan 63 sezondaki ilk hafta maçlarında 43 galibiyet sevinci yaşayan Cimbom, 12 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, sahadan 8 kez beraberlikle ayrıldı.

DIŞARIDA 13-7 ÜSTÜN

Aslan, ligde konuk takım sıfatıyla oynadığı 25 ilk hafta maçının 13'ünü kazandı, 7'sini yitirdi, 5'inde berabere kaldı. Cimbom, dışarıdaki son 10 maçın sadece 4'ünü kazanırken, 3'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.

En farklı sonuç 4-0 ÇATLAK elle oynadı!

Galatasaray, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla aldı, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı. Sarı-kırmızılılar, 1964- 65 sezonunda Feriköy'ü, 1983- 84'te Karagümrük'ü, 2007-08'de de Ç. Rizespor'u 4-0 mağlup ederken, 1979-80'de Göztepe'ye 3-1, 2011-12'de İBB ve geçen sezon da Denizli'ye 2-0 kaybetti.

İKİ İDMANLA GİRESUN'A

UEFA Avrupa Ligi'nde St. Johnston ile karşılaştıktan sonra İskoçya'dan sabah saatlerinde İstanbul'a gelebilen Aslan, bir gün izin yapabildi. Sarı-kırmızılılar, dün yeniden topbaşı yaptı ve Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı. Cimbom, bugün sabah 11.00'de Florya'da bir antrenman daha yaptıktan sonra saat 16.00'da Giresun şehrine gidecek.