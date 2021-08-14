Yeniler sahaya

Aslan yeni sezona 4 Avrupa maçıyla başlarken, 8 transferden 6'sı sarı-kırmızılı formayı terletti. Takımlarında Avrupa kupası ön eleme maçlarına çıkan Alexandru Cicaldau ile Victor Nelsson ise Galatasaray'da bu sebeple henüz resmi karşılaşmada boy gösteremedi. İki futbolcu, pazartesi günü oynanacak Giresunspor maçında ilk kez parçalı formayı terletecek. Nelsson'un Luyindama'nın yerine, Cicaldau'nun ise Feghouli'nin bölgesinde görev yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Camianın iki futbolcudan büyük beklentisi var.

FATİH ÖZTÜRK, RANDERS'A

Geçen sezon takıma katılan Fatih Öztürk'ün St. Johnston maçlarının kadrosuna alınmama nedeni ortaya çıktı. 34 yaşındaki tecrübeli eldivenin üst adalesinde yırtık ve dizinde ödem olması sebebiyle forma giyemediği öğrenildi. Fatih'in, Avrupa Ligi play-off turunda Randers ile yapılacak maç kadrosunda olacağı belirtildi.