Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Gedson Fernandes'te flaş gelişme!

Galatasaray'ın gündemindeki Gedson Fernandes'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldız oyuncu, Benfica'nın 2. hafta Arouca ile sahasında bugün (14 Ağustos Cumartesi) oynadığı mücadelenin kadrosuna alınmadı. 22 yaşındaki oyuncu, Benfica'nın ilk hafta Moreirense ile oynadığı ve 2-1 kazandığı maçta 83. dakikada oyuna dahil olmuştu.

G.SARAY 10 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ Yeni ve genç bir takım kurmak için 8 futbolcunun 5'ine 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyen sarı-kırmızılılar, gözünü iyice kararttı. 22 yaşındaki futbolcuya ciddi bir yatırım yapmak için kolları sıvayan Cimbom, Portekiz basınının haberine göre; 100 milyon liralık teklif yaptı.