Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Gedson Fernandes'te flaş gelişme!

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Gedson Fernandes'te flaş gelişme!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimlerden Gedson Fernandes'te sıcak bir gelişme yaşandı. Portekiz ekibinde son 3 maçta sadece 7 dakika forma giyebilen Gedson Fernandes, Benfica'nın Arouca ile oynadığı mücadelenin kadrosuna alınmadı. Sarı kırmızılı ekip, Gedson için 10 milyon euro teklifte bulunmuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:21
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Gedson Fernandes'te flaş gelişme!

Galatasaray'ın gündemindeki Gedson Fernandes'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldız oyuncu, Benfica'nın 2. hafta Arouca ile sahasında bugün (14 Ağustos Cumartesi) oynadığı mücadelenin kadrosuna alınmadı. 22 yaşındaki oyuncu, Benfica'nın ilk hafta Moreirense ile oynadığı ve 2-1 kazandığı maçta 83. dakikada oyuna dahil olmuştu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Gedson Fernandes'te flaş gelişme!

G.SARAY 10 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Yeni ve genç bir takım kurmak için 8 futbolcunun 5'ine 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyen sarı-kırmızılılar, gözünü iyice kararttı. 22 yaşındaki futbolcuya ciddi bir yatırım yapmak için kolları sıvayan Cimbom, Portekiz basınının haberine göre; 100 milyon liralık teklif yaptı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Gedson Fernandes'te flaş gelişme!

Ülkenin önde gelen gazetesi Record'a göre; Galatasaray, Benfica'ya 10 milyon euro bonservis bedeli ödeme teklifinde bulundu. Sarı-kırmızılılar bu dev miktarı ise 5 eşit taksitte vermek istiyor. Bu sezon kadroya katılan Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Berkan Kutlu, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz'da uygulanan taktik tekrarlanacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Gedson Fernandes'te flaş gelişme!

BAŞKAN RUI COSTA'YI İKNA TURLARI SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılı formayı geçtiğimiz sezon 6 ay terleten Gedson, yeniden İstanbul'a dönmek için can atıyor. Başkan Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim'in bizzat ilgilendiği transferde, Benfica Başkanı Rui Costa ikna edilmeye çalışılıyor. Portekiz ekibinin Gedson'dan daha büyük beklentileri olduğu ancak Galatasaray'dan daha ciddi bir talibinin çıkmadığı da ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Gedson Fernandes'te flaş gelişme!

Cicaldau ve Nelsson'un kontratlarına 25 milyon euro'ya serbest kalır maddesi koyan Cimbom, Gedson içinse fiyatı 30 milyon euro olarak belirleyecek. Sarı-kırmızılı kulüp, kurduğu genç iskeletli kadroyla hem başarı kovalamayı hem de bu oyuncuları parlatıp, yüksek meblağlara satarak kar etmeyi amaçlıyor.

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