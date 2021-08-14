Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Mbaye Diagne Giresunspor maçında da formayı kaptı

Mostafa Mohamed'in formsuz girdiği sezonda Galatasaray'ın kurtarıcısı Mbaye Diagne oldu. Teknik direktör Fatih Terim tarafından ilk 11'de tercih edilen 29 yaşındaki oyuncu, St. Johnstone maçında golünü attı ve performansıyla sınıfı geçti. Senegalli golcü ligdeki Giresun deplasmanında da sahada olacak ve Mohamed kulübede oturacak. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Diagne'nin Florya'daki idman performansının çok iyi olduğu ve Terim'in kendisi hakkındaki olumsuz düşüncesini değiştirdiği öğrenildi.

Teknik heyet ve takım arkadaşları, "Diagne'yi İngiltere değiştirmiş. West Bromwich'ten döndüğünden beri Florya'da daha çok çalışan, daha disiplinli ve motive bir Diagne var" yorumlarını yapıyor. İtalya'dan Cagliari'nin listesinde olan 29 yaşındaki golcü için 5 milyon Euro'nun üzerinde gelecek teklifler değerlendiremeye alınacak ve son kararı Fatih Terim verecek.