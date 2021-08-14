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Radamel Falcao'ya 4 ülkeden talip var!

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'dan aldığı yüksek maaşı nedeniyle kurtulmak isterken, yeni bir gelişme yaşandı. Galatasaray'da kalıp kalmayacağı henüz netleşmeyen Radamel Falcao'nun 4 ülkeden talip çıktığı ifade edildi. İşte detaylar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 12:02
Radamel Falcao'ya 4 ülkeden talip var!

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlıkları nedeniyle istediği verimi alamadığı Radamel Falcao'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

Sarı kırmızılı kulübün, aldığı yüksek ücreti nedeniyle elinden çıkarmaya çalıştığı Kolombiyalı golcüye, 4 ülkeden talip çıktığı ifade edildi.

Kolombiya basınında yer alan bilgilere göre 35 yaşındaki golcüyü Meksika, Katar, Arabistan ve ABD'den bazı kulüpler istiyor.

Bununla beraber tecrübeli futbolcunun henüz kararını vermediği ve ilerleyen zamanlarda durumunun netleşeceği öğrenildi.

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