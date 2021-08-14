Radamel Falcao'ya 4 ülkeden talip var!

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlıkları nedeniyle istediği verimi alamadığı Radamel Falcao'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

Sarı kırmızılı kulübün, aldığı yüksek ücreti nedeniyle elinden çıkarmaya çalıştığı Kolombiyalı golcüye, 4 ülkeden talip çıktığı ifade edildi.

Kolombiya basınında yer alan bilgilere göre 35 yaşındaki golcüyü Meksika, Katar, Arabistan ve ABD'den bazı kulüpler istiyor.

Bununla beraber tecrübeli futbolcunun henüz kararını vermediği ve ilerleyen zamanlarda durumunun netleşeceği öğrenildi.