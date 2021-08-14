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Galatasaray'ın transfer hedefi Claudiu Petrila için o isim konuştu! "İzliyorlar ve..."

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Teknik direktör Fatih Terim'in direktifleri doğrultusunda transferde genç isimlere yönelen Galatasaray'da, gündeme gelen son isim 20 yaşındaki Rumnen sol kanat Claudiu Petrila olmuştu. Oyuncunun Cluj'a transferinde büyük rol oynayan Iuliu Muresan, yaptığı açıklamada genç futbolcunun transferine ilişkin konuşurken, Galatasaray'ın ilgisini doğruladı. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 10:23 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 10:45
Galatasaray'ın transfer hedefi Claudiu Petrila için o isim konuştu! "İzliyorlar ve..."

Galatasaray, Alexandru Cicaldau transferi ile beraber Rumen futbol pazarına girerken, halkaya yenileri de eklenecek gibi gözüküyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in konu ile ilgili sürekli olarak Hagi'den bilgi aldığı kaydedilirken, gündeme sürpriz bir isim gelmişti.

Galatasaray'ın transfer hedefi Claudiu Petrila için o isim konuştu! "İzliyorlar ve..."

Fatih Terim, Rumen futbolcularla beraber genç ve dinamik bir kadro oluşturmak isterken, gelecek sezonları da güvence altına almak istiyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi Claudiu Petrila için o isim konuştu! "İzliyorlar ve..."

Bununla beraber Galatasaray'da gündeme gelen son isim, Romanya'nın Cluj takımında forma giyen 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Claudiu Petrila olmuştu.

Galatasaray'ın transfer hedefi Claudiu Petrila için o isim konuştu! "İzliyorlar ve..."

RUMEN BASINI YAZDI
Rumen basını, Claudiu Petrila'nın Cluj'a transferinde önemli bir rol oynayan Iuliu Muresan'a oyuncuyu sorarken, Iuliu Muresan konu ile ilgili bildiklerini anlattı. Rumen futbol adamı, Galatasaray ile beraber büyük takımların oyuncuya tallip olduğunu ifade etti.

Galatasaray'ın transfer hedefi Claudiu Petrila için o isim konuştu! "İzliyorlar ve..."

Iuliu Muresan, konuşmasında, "O dönemde futbol piyasasına yeni giren 2 menajerin önerdiği bir oyuncuydu (Cluj'a transferi). Onu takip etmesi için kulüpten 2 isim gönderdim. Nitelikleri hakkında çok iyi bir rapor verdi. Cluj'a bu şekilde transfer oldu.

Galatasaray'ın transfer hedefi Claudiu Petrila için o isim konuştu! "İzliyorlar ve..."

Cluj, Petrila'yı hatrı sayılır bir paraya satacak, bundan eminim. Büyük kulüpler (Galatasaray dahil olmak üzere) onu izlemek için gözlemci gönderdiler. Çok iyi bir mental ruha sahip. Saha içerisinde çok cesaretli oynuyor ve idmanlarını asla aksatmıyor. Diğer oyuncular gibi başarısız olmaktan da korkmuyor. En fazla 1 yıl içinde Avrupa'da büyük bir kulübe gidecek. Cluj onu elinde tutarsa da, ligin en iyi oyuncularından biri olacak." dedi.

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