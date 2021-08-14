Galatasaray'ın transfer hedefi Claudiu Petrila için o isim konuştu! "İzliyorlar ve..."

RUMEN BASINI YAZDI Rumen basını, Claudiu Petrila 'nın Cluj'a transferinde önemli bir rol oynayan Iuliu Muresan'a oyuncuyu sorarken, Iuliu Muresan konu ile ilgili bildiklerini anlattı. Rumen futbol adamı, Galatasaray ile beraber büyük takımların oyuncuya tallip olduğunu ifade etti.

Iuliu Muresan, konuşmasında , "O dönemde futbol piyasasına yeni giren 2 menajerin önerdiği bir oyuncuydu (Cluj'a transferi). Onu takip etmesi için kulüpten 2 isim gönderdim. Nitelikleri hakkında çok iyi bir rapor verdi. Cluj'a bu şekilde transfer oldu.

Cluj, Petrila'yı hatrı sayılır bir paraya satacak, bundan eminim. Büyük kulüpler (Galatasaray dahil olmak üzere) onu izlemek için gözlemci gönderdiler. Çok iyi bir mental ruha sahip. Saha içerisinde çok cesaretli oynuyor ve idmanlarını asla aksatmıyor. Diğer oyuncular gibi başarısız olmaktan da korkmuyor. En fazla 1 yıl içinde Avrupa'da büyük bir kulübe gidecek. Cluj onu elinde tutarsa da, ligin en iyi oyuncularından biri olacak." dedi.