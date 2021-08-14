Galatasaray'ın transfer hedefi Claudiu Petrila için o isim konuştu! "İzliyorlar ve..."

Galatasaray, Alexandru Cicaldau transferi ile beraber Rumen futbol pazarına girerken, halkaya yenileri de eklenecek gibi gözüküyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in konu ile ilgili sürekli olarak Hagi'den bilgi aldığı kaydedilirken, gündeme sürpriz bir isim gelmişti.
Fatih Terim, Rumen futbolcularla beraber genç ve dinamik bir kadro oluşturmak isterken, gelecek sezonları da güvence altına almak istiyor.
Bununla beraber Galatasaray'da gündeme gelen son isim, Romanya'nın Cluj takımında forma giyen 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Claudiu Petrila olmuştu.