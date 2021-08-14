Galatasaray'a Halil Dervişoğlu müjdesi! Transfer...

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kiralık kadrosuna kattığı ve oldukça memnun kaldığı Halil Dervişoğlu ile ilgili hareketli saatler yaşanıyor.

Premier Lig ekibi Brentford, son olarak sol açık ve santrforda forma giyebilen Yoane Wissa'yı transfer ederken, bu transfer sonrası Halil'in kadroda yer almasının oldukça zorlaştığı aktarıldı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Halil'e olan ilgisinin devam ettiği bilinirken, genç golcüye dair Premier Lig ekibinin son kararını verdiği kaydedildi. Buna göre Halil'i almak isteyen takımlara İngiliz temsilcisinin 5 milyon eurodan kapı açtığı öğrenildi.

Öte yandan Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu'nu satın alma opsiyonlu kiralık istediği dile getiriliyor.