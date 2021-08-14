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Galatasaray için sürpriz transfer iddiası! Brien Ocampo...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in listesi doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden, sürpriz bir sim gündem geldi. Buna göre Galatasaray, Uruguay ekibi Nacional'da forma giyen Brian Ocampo'ya transfer teklifi yapmaya hazır. İşte detaylar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 16:01
Galatasaray için sürpriz transfer iddiası! Brien Ocampo...

Kadrosunu son olarak 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Kopenhag'dan Victor Nelsson ile takviye eden Galatasaray için Uruguay'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Takvim'in haberine göre, Galatasaray'ın Uruguay ekibi Nacional takımında forma giyen 22 yaşındaki Brian Ocampo'yu transfer etmek istediği öne sürüldü.

Sarı-Kırmızılılar'ın Uruguaylı forvet için kulübü Nacional'e 8 milyon Dolar'lık bir teklif yapma hazırlığı içinde olduğu iddia edildi.

Adı Galatasaray ile anılan Brian Ocampo'nun güncel piyasa değeri ise transfermarkt verilerine göre 2.3 milyon Euro olarak gözüküyor.

22 yaşındaki forvet 1 kez Uruguay A Milli Takımı'nda forma giydi.

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