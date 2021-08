Son dakika Galatasaray haberleri | Arda Turan'dan taraftara mesaj!

UEFA Avrupa Ligi'nde St. Johnstone'u eleyerek adını play-off turuna yazdıran Galatasaray'da, kaptan Arda Turan maç sonunda taraftarlardan destek istedi.

Arda, "İnsan zor anında arkasında en sevdiklerini görmek ister, biz de işler arzuladığımız gibi gitmediğinde sizin desteğinizi hissetmek ve birlikte ayağa kalkmak istiyoruz." dedi.

İŞTE ARDA TURAN'IN MESAJI

Tur atladığımız için çok mutluyum, camiamıza armağan olsun…

Bu vesileyle, sevgili Galatasaraylılarla biraz olsun dertleşmek isterim. Bazı kötü gecelerin ardından yaşadığınız üzüntüyü, duyduğunuz hüznü anlıyorum. Haklısınız. Ancak bir şeyin teminatını size verebilirim... Takım arkadaşlarımla beraber Galatasaray formasının değerini çok iyi bilen bir ekip olarak idmanımızı, beslenmemizi, dinlenmemizi layıkıyla yapmaya dikkat ediyor, sosyal hayatımızı Galatasaray'a yakışır şekilde yaşıyor ve elimizdeki her şeyi camiamızı mutlu edebilmek adına vermek için çok çalışıyoruz. Sizlerin de şunu bilmesini isterim; bazı durumlarda desteğiniz, sosyal medyada veya tribündeki ıslığınız sporcunun performansını olumlu ve olumsuz yönde ciddi şekilde etkileyebiliyor. Bunları şundan yazıyorum. Önce gazoz kasasının üstünde top toplayan bir çocuktum, sonra tribünde, en sonunda da sahada Galatasaray formasını giyen bir taraftar oldum. Avrupa'dayken de, televizyon başında hep sizden biriydim. Atletico'da ve Barcelona'da, gittiğim her yere Galatasaray sevgisini de götürdüm beraberimde. Yeri geldi takım otobüsünde dünyanın en büyük yıldızları benimle sevindi Galatasaray'ın golüne, yeri geldi ben formamı giyip geldim en sevdiğim yere, Ali Sami Yen'e. Emin olun; kazanırken hepimiz iyi başkan, iyi yönetici, iyi hoca, iyi futbolcu olabilir ama birbirimize her zaman ihtiyacımız var. İyi günde de, kötü günde de. İnsan zor anında arkasında en sevdiklerini görmek ister, biz de işler arzuladığımız gibi gitmediğinde sizin desteğinizi hissetmek ve birlikte ayağa kalkmak istiyoruz.