Feghouli geç açıldı

Galibiyetin mimarlarından biri de Sofiane Feghouli oldu. Cezayirli futbolcu, 69. dakikada attığı golle Galatasaray'ı 3-1 öne geçiren isimdi. Attığı gole kadar sahada fazla varlık gösteremeyen 31 yaşındaki futbolcu ikinci yarıda açıldı.
Galibiyetinmimarlarından biri de Sofiane Feghouli oldu. Cezayirli futbolcu, 69. dakikada attığı golle Galatasaray'ı 3-1 öne geçiren isimdi. Attığı gole kadar sahada fazla varlık gösteremeyen 31 yaşındaki futbolcu, ilk olarak 66'de gole yaklaştı. Yerden şutunu kalece Clark kontrol etti. 3 dakika sonra ise amacına ulaştı. Sarı-kırmızılı futbolcu Kerem'in pasıyla topla buluşup şut açısını bulduktan sonra yerden vuruşunu yaptı ve top köşeden ağlara gitti. Bu golle kötü oyununu affettiren tecrübeli futbolcu sonrasında ise vites yükseltip klasını konuşturdu.