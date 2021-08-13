Boey: Mutluyuz

Galatasaray'ın St. Johnstone zaferinde takımın öne çıkan isimleri arasında yer alan Sacha Boey, iki maçta da oynadığı futbolla taraftarların sevgisini kazandı. İlk maçta beraberlik golünü atan 20 yaşındaki Fransız sağ bek, rövanşta daha defansif, garantili bir oyun sergiledi.
Galatasaray'ın St. Johnstone zaferinde takımın öne çıkan isimleri arasında yer alan Sacha Boey, iki maçta da oynadığı futbolla taraftarların sevgisini kazandı. İlk maçta beraberlik golünü atan 20 yaşındaki Fransız sağ bek, rövanşta daha defansif, garantili bir oyun sergiledi. Genç savunmacı, turu geçtikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.