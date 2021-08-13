Berkan’dan mutlusu yok

Cimbom'un dün akşam en iyileri arasında yer alan Berkan Kutlu, 90 dakika sonunda bir hayli mutluydu. Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirten 23 yaşındaki futbolcu, "İnanıyorum ki, her geçen gün daha iyi olacağız ve Avrupa'da özlenen başarılara ulaşacağız" diye konuştu.
Cimbom'undün akşam en iyileri arasında yer alan Berkan Kutlu, 90 dakika sonunda bir hayli mutluydu. Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirten 23 yaşındaki futbolcu, "İnanıyorum ki, her geçen gün daha iyi olacağız ve Avrupa'da özlenen başarılara ulaşacağız" diye konuştu.