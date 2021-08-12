St. Johnstone-Galatasaray maçı CANLI

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Galatasaray, İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile McDiarmid Park Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. İstanbul'daki ilk karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kalan Cimbom, rakibini İskoçya'da devirip adını play-off turuna yazdırmak istiyor.
ST. JOHNSTONE - G.SARAY MAÇI 11'LERİ
St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Brown, McCann, Davidson, Craig, Booth, Kane, O'Halloran
Galatasaray: İsmail, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Kerem, Berkan, Arda, Feghouli, Diagne.
ST. JOHNSTONE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
St. Johnstone - Galatasaray maçı saat 21:00'da başladı ve Spor Smart'tan canlı yayınlanıyor.
ST. JOHNSTONE - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?
St. Johnstone-Galatasaray maçını, Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetiyor.