Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray ateşle oynuyor! 3.5 yıldır bitmeyen değişim

Son dakika spor haberi: Galatasaray ateşle oynuyor! 3.5 yıldır bitmeyen değişim

Son dakika Galatasaray spor haberi: Galatasaray'da "Değişe değişe degişeceğiz” diyen Fatih Terim’le geçen 3.5 yılda büyük bir kadro sirkülasyonu meydana geldi. Bu sezon 8 transfer için tam 20 milyon Euro bonservis yükünün altına girildi fakat sarı-kırmızılı takımda değişim bir türlü birmedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray ateşle oynuyor! 3.5 yıldır bitmeyen değişim

Transferin en hızlı takımlarından biri olan Galatasaray son yıllarda yaşadığı büyük kadro sirkülasyonu ile dikkat çekiyor. "Değişe değişe değişeceğiz" diyen Fatih Terim yönetiminde 3.5 yılı geride bırakan Sarı-Kırmızılılar bu sezon Victor Nelsson'la beraber 8 transfer yaptı. Tam 20 milyon Euro bonservis yükünün altına girildi

EN AZ 3 İSİM DAHA GELECEK

Takvim'in haberine göre; ancak değişim bitmedi. Cimbom en az 3 isimle daha kadrosunu takviye etmek için harekete geçti. Galatasaray'ın Terim yönetiminde 3.5 yılda yaptığı transfer sayısı ise 49'a ulaştı. Aynı dönemde 45 de futbolcu gitti.

TOPLAM RAKAM 64 MİLYON EURO

Kasadan çıkan toplam bonservis bedeli 64 milyon Euro'ya geldi. Önceki gün açıklanan bilançoya göre Galatasaray son 1 yılda tam 450 milyon lira zarar etti. Geçtiğimiz 1 yıla göre zarar tam 10 katına yükseldi.

BORCA RAĞMEN TRANSFERE DEVAM

Sarı-kırmızılı kulübün şirket hanesinde 3 milyar 27 milyon lira, dernek hanesinde ise 1 milyar 484 milyon lira borç mevcut. Ancak Galatasaray bu tabloya rağmen transferde önemli rakamları kasadan çıkarıyor.

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