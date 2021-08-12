Son dakika Galatasaray haberleri | Gedson Fernandes transferine onay çıktı!

Yeni başkan Burak Elmas'ın gelmesiyle göreve başlayan Fatih Terim transferde birçok isme imza attırdı. İlk olarak Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara'yı kadrosuna katan sarı lacivertliler üst üste Sacha Boey, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Barış Yılmaz, Patrick van Aanholt ve son olarak da Victor Nelsson'u dün resmen açıkladı.

ORTA SAHAYA BİR TAKVİYE DAHA

Orta sahaya bir transferde daha yapmak isteyen Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz sezon kiralık olarak devre arasında Benfica'dan Tottenham'a giden Gedson Ferdandes'i kadrosuna katmış bu sezonda devam etmesi için tüm girişimleri yapmıştı ancak olumlu sonuç alamamıştı.

Süper Lig'in başlamasına 1 gün kala Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Galatasaray, Benfica'ya 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro'luk opsiyon teklifi yapmıştı.

Ancak Portekiz kulübü, teknik direktör Jorge Jesus'un Gedson'u takımda tutmak istemesinden dolayı Sarı-Kırmızılılar'a olumsuz yanıt vermişti. Fatih Terim de yaptığı açıklamada, Benfica'nın Gedson'u bırakmadığını açıklamıştı.

Geride bıraktığımız 15 gün içinde ise işin rengi fazlasıyla değişti. Jorge Jesus'un hem hazırlık maçlarında hem de resmi maçlarda sürekli Gedson'u yedek bırakması sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Genç yıldız, Benfica yönetimine giderek takımdan ayrılmak istediğini bildirdi.

Hem Jesus'un katı tutumu hem de Gedson'un maç ve idmanlardaki isteksiz tavırları sonrası Portekiz kulübü genç yıldızla yolları ayırmayı yeniden gündemine aldı. Hatta Jesus'un da bu kez yıldız futbolcunun gidişine onay verdiği öğrenildi.

Takvim'in haberine göre Benfica'nın ilk düşüncesi Gedson'u bonservisiyle elden çıkarıp gelir elde etmek. Ancak Portekiz kulübünün belirlediği 15 milyon Euro'luk rakam, satış ihtimalini oldukça düşürüyor. Galatasaray yönetimi de bu nedenle 1 Eylül tarihine kilitlenmiş durumda. Eğer Benfica, Portekiz ve tüm Avrupa'da transferin kapanacağı tarih olan 31 Ağustos'a kadar Gedson'a müşteri bulamazsa Sarı-Kırmızılılar hemen düğmeye basacak.

Yönetim, Benfica ile satın alma opsiyonlu kiralama görüşmelerine yeniden başlayacak. Portekiz kulübünün Gedson'u gönderebileceği başka bir adres kalmayacağı için pazarlıklardaki eli de zayıflayacak. Bu nedenle Galatasaray, genç yıldızın transferinde çok sabırlı bir strateji izliyor. En geç 1 Eylül tarihinden itibaren de gündemin yeniden ısınması bekleniyor.