Galatasaray'da krizin adı Luyindama! Yönetimle işte böyle restleşti

Galatasaray'da Christian Luyindama topun ağzında. Yönetim, Victor Nelsson'un gelmesiyle yıldız stoperi satmaya sıcak baksa da Antwerp'ten gelen 2 milyon Euro'luk teklif kabul edilmedi. Kongolu stoper ise sosyal medya hesabından taraftarların sorularını, "Çok meraklısınız. Galatasaray'da kalıp kalmayacağımı neden soruyorsunuz? Hiçbir yere gitmiyorum, burada kalacağım'' diye cevapladı.