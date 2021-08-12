Galatasaray'da krizin adı Luyindama! Yönetimle işte böyle restleşti

Galatasaray'da Christian Luyindama topun ağzında. Yönetim, Victor Nelsson'un gelmesiyle yıldız stoperi satmaya sıcak baksa da Antwerp'ten gelen 2 milyon Euro'luk teklif kabul edilmedi. Kongolu stoper ise sosyal medya hesabından taraftarların sorularını, "Çok meraklısınız. Galatasaray'da kalıp kalmayacağımı neden soruyorsunuz? Hiçbir yere gitmiyorum, burada kalacağım'' diye cevapladı.
11'DEKİ YERİ NELSSON'UN
Sabah'ın haberine göre, yönetim cephesi de 4 milyon Euro'luk teklifi gördüğü anda Luyindama'nın satışına onay verecek. Fatih Terim de ligdeki Giresunspor maçıyla birlikte Marcao'nun yanında yeni transferi Nelsson'u oynatacak ve Luyindama'yı yedek kulübesine çekecek.