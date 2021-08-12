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Galatasaray'da krizin adı Luyindama! Yönetimle işte böyle restleşti

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların Victor Nelsson transferi sonrası iyice gözden düşen Luyindama'ya, 'git' mesajı verirken, Kongolu futbolcudan flaş bir hamle geldi. Luyindama, sosyal medyada taraftara "Hiçbir yere gitmiyorum, burada kalıyorum" mesajını verd. Öte yandan Fatih Terim'in de Luyindama için ilk 11'de bir sürprizi var... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 06:50
Galatasaray'da krizin adı Luyindama! Yönetimle işte böyle restleşti

Galatasaray'da Christian Luyindama topun ağzında. Yönetim, Victor Nelsson'un gelmesiyle yıldız stoperi satmaya sıcak baksa da Antwerp'ten gelen 2 milyon Euro'luk teklif kabul edilmedi. Kongolu stoper ise sosyal medya hesabından taraftarların sorularını, "Çok meraklısınız. Galatasaray'da kalıp kalmayacağımı neden soruyorsunuz? Hiçbir yere gitmiyorum, burada kalacağım'' diye cevapladı.

Galatasaray'da krizin adı Luyindama! Yönetimle işte böyle restleşti

11'DEKİ YERİ NELSSON'UN

Sabah'ın haberine göre, yönetim cephesi de 4 milyon Euro'luk teklifi gördüğü anda Luyindama'nın satışına onay verecek. Fatih Terim de ligdeki Giresunspor maçıyla birlikte Marcao'nun yanında yeni transferi Nelsson'u oynatacak ve Luyindama'yı yedek kulübesine çekecek.

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