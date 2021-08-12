Galatasaraay St Johnstone deplasmanında tur için sahada! İşte Fatih Terim'in 11'i

Galatasaray, rövanşı kazanması halinde üst tura yükselecek. Müsabakanın beraberlikle tamamlanması durumunda uzatma devrelerine geçilecek, burada da eşitliğin bozulmaması halinde ise tur atlayan tarafı penaltılar belirleyecek. Sarı-kırmızılı takım, yenilmesi durumunda ise bu organizasyona veda edecek.
ST. JOHNSTONE - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
St. Johnstone: Clark, Kerr, Godon, Mccart, Mccann, Wotherspoo, Rooney, Devine, Davidson, O'Halloran, Kane
Galatasaray: İsmail, Boey, Luyindama, MArcao, Aanholt, Emre, Taylan, Kerem, Berkan, Babel, DiagneYENİ RAKİP RANDERS
Galatasaray, turu geçmesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.
FORVETTE DEĞİŞİM
Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Galatasaray'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Bu nedenle erken gol bulmak isteyen Fatih Terim, son dönemde formsuzluğuyla dikkat çeken Mohamed'i kenara çekecek. İleri uçta Babel ile birlikte Diagne'ye şans verecek.
KALE İSMAİL ÇİPE'NİN
İlk maçta kırmızı kart gören Muslera bugün yok. Fatih Öztürk de UEFA'ya bildirilmediği için kadroda yer alamayacak. Terim, bu nedenle zorlu maçta İsmail Çipe'ye şans verecek. Ayrıca Berk Balaban ile Jankat Yılmaz da dahil edildi.