Son dakika transfer haberleri: Victor Nelsson Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

Bu sezon hem Avrupa hem de hazırlık maçlarında kalesini gole kapatamayan Galatasaray, defans hattını yeniledi. Sağ beke Sacha Boey, sol beke Patrick van Aanholt'u transfer eden sarı-kırmızılı takım, stoper için çalışmalarını sürdürüyordu. Teknik heyetin raporu doğrultusunda Kopenhag'ın 22 yaşındaki defans oyuncusu Victor Nelsson üzerinde yoğunlaşıldı.

Takımı ve menajeriyle yapılan son görüşmelerin ardından transfer tamamlandı. Galatasaray, 1.85 boyundaki stoper oyuncusu için Danimarka ekibine 7 milyon euro ödeyecek. Bu ücretin 1 milyon euro'luk kısmı peşin verilecek. Kalan 6 milyon euro ise 3 yıllık taksitlerle ödenecek. 4 yıllık imza atacak olan Nelsson ise senelik 1 milyon euro kazanacak.

EMRE İLE OYNADI

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson, Nordsjaelland'da eski Galatasaraylı futbolcu Emre Mor ile bir dönem birlikte top koşturdu.

NELSSON KİMDİR?

Nordsjaelland'da 2015- 2016 sezonunda U19 Takımı'na yükselen Nelsson, 2016-2017 sezonunda A Takım'a çıktı. Nordsjaelland'da 3 sezon forma giyen futbolcu, gösterdiği iyi performans sonrasında 2019- 2020 yaz transfer sezonunda 3.6 milyon euro karşılığında Kopenhag'a transfer oldu.

ŞANS BULAMADI

Kopenhag'ta ilk sezonunda 54 maça çıkarken 1 asistlik katkı verdi. Geçtiğimiz sezon 30 maça çıkan Nelsson, 1 gol atma başarısı gösterdi. Kadroda yer almasına karşın EURO 2020'de forma şansı bulamadı.