HaberlerGalatasaraySon dakika transfer haberleri: Flaş iddia! Galatasaray Meksikalı stoper Johan Vasquez'in peşinde
Son dakika transfer haberleri: Flaş iddia! Galatasaray Meksikalı stoper Johan Vasquez'in peşinde
Son dakika transfer haberi... Luyindama'dan memnun olmayan ve Marcao'yu da satmayı planlayan Galatasaray'da, Victor Nelsson'un ardından stoper bölgesine bir takviye daha yapılması bekleniyor. Meksika basını ise sarı-kırmızılıların bu doğrultuda Pumas'ın yıldızı Johan Vasquez'i gündemine aldığını duyurdu. İşte detaylar...
Luyindama'dan memnun olmayan ve Marcao'yu da satmayı planlayan Galatasaray, Nelsson'la yetinmeyecek gibi görünüyor. Meksika'dan Futbol Total, "Pumas'ın yıldızı Vasquez'e Avrupa'dan bir talip daha var" haberini yaptı. Haberde; "Olimpiyatlardan önce Vasquez'in Avrupa kulüplerinin radarında olduğu konuşuluyordu. Sevilla ve Genoa'dan sonra Galatasaray da devrede..." denildi. Sky Sports'a göre, Genoa, Meksikalı savunmacıya 3.5 milyon euro vermeye hazır. Ancak Sevilla ve Galatasaray rahatlıkla bu rakamın üzerine çıkabilir.