Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yabancı sıkıntısı! Takım bütçesinde indirim gerek...

Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Cicaldau, Sacha Boey, Van Aanholt ve Berkan Kutlu'yu kadrosuna katan Galatasaray'ın 8. transferi Victor Nelsson oldu. Danimarkalı stoperin gelişiyle sarı-kırmızılı takımdaki yabancı sayısı 16'ya çıktı. Aslan, lig başlamadan kontenjanını boşaltmak zorunda. Sabah'ın haberine göre; en büyük sıkıntı ise 590 milyon TL olan takım bütçesinin Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği 480 milyon TL'ye düşmesi gerek. İşte son durum: