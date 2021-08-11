Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yabancı sıkıntısı! Takım bütçesinde indirim gerek...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yabancı sıkıntısı! Takım bütçesinde indirim gerek...

Transferde bombaları bir bir paltatan Galatasaray'da asıl sorun şimdi başlıyor. Sarı-kırmızılılarda 590 milyon TL olan takım bütçesi 480 milyon TL’ye inmek zorunda. 16’ya çıkan yabancı sayısının da düşürülmesi gerek. Cimbom'da transfer operasyonu bitti, sıra gönderilecek isimlere geldi... İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yabancı sıkıntısı! Takım bütçesinde indirim gerek...

Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Cicaldau, Sacha Boey, Van Aanholt ve Berkan Kutlu'yu kadrosuna katan Galatasaray'ın 8. transferi Victor Nelsson oldu. Danimarkalı stoperin gelişiyle sarı-kırmızılı takımdaki yabancı sayısı 16'ya çıktı. Aslan, lig başlamadan kontenjanını boşaltmak zorunda. Sabah'ın haberine göre; en büyük sıkıntı ise 590 milyon TL olan takım bütçesinin Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği 480 milyon TL'ye düşmesi gerek. İşte son durum:

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yabancı sıkıntısı! Takım bütçesinde indirim gerek...

1- Gözünden operasyon geçirecek Omar Elabdellaoui sezonun ilk yarısını kaçıracak ve Norveçli sağ beke lisans çıkarılmayacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yabancı sıkıntısı! Takım bütçesinde indirim gerek...

2- A Takım seviyesinde görülmeyen Ozornwafor'la yollar ayrılacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yabancı sıkıntısı! Takım bütçesinde indirim gerek...

3- Konyaspor'a dönmeye soğuk bakan Jesse Sekidika Süper Lig'de yer alan bir takıma kiralanacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yabancı sıkıntısı! Takım bütçesinde indirim gerek...

4- Kadroda düşünülmeyen Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli kulüp bulamazlarsa 1 yıl kalan sözleşmeleri en az zararla feshedilecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yabancı sıkıntısı! Takım bütçesinde indirim gerek...

5- Mbaye Diagne, İtalya ya da İngiltere'den bir takıma satılacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yabancı sıkıntısı! Takım bütçesinde indirim gerek...

6- Yüksek maliyetli bir başka yıldız Ryan Babel de yol ayrımında. Yönetim göndermek istiyor, Hollandalı oyuncu kulüp aramaya başladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yabancı sıkıntısı! Takım bütçesinde indirim gerek...

7- Luyindama için Antwerp'ten gelen 2 milyon Euro'luk teklif reddedildi. Kongolu stoperin durumu belirsizliğini koruyor.

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