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Cicaldau sıçrama yapmalı

Alex Cicaldau'yu Galatasaray'a veren Craiova Başkanı Sorin Cartu bu transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Cartu, "Cicaldau bizde gelişti ve Galatasaray'a şans eseri transfer olmadı. Şimdi orada bir sıçrama yapması gerekiyor." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Cicaldau sıçrama yapmalı
Alex Cicaldau'yu Galatasaray'a veren Craiova Başkanı Sorin Cartu bu transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Cartu, "Cicaldau bizde gelişti ve Galatasaray'a şans eseri transfer olmadı. Şimdi orada bir sıçrama yapması gerekiyor. Galatasaray'dan sonra da sıçrama yapabilecek potansiyele sahip. Galatasaray'a gelen Rumen futbolcular her zaman gelişim göstermiştir" dedi.
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