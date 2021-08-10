Haberler Galatasaray St. Johnstone - Galatasaray maçı şifresiz mi yayınlanacak? St. Johnstone - Galatasaray maçı hangi kanalda?

St. Johnstone - Galatasaray maçı şifresiz mi yayınlanacak? St. Johnstone - Galatasaray maçı hangi kanalda?

St. Johnstone Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Sarı kırmızılı taraftarlar "St. Johnstone - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu rövanş maçında St. Johnstone ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, tur için İskoçya'ya gidecek. Peki St. Johnstone - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? St. Johnstone Galatasaray maçı şifresiz mi yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 23:48 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 00:00
St. Johnstone - Galatasaray maçı şifresiz mi yayınlanacak? St. Johnstone - Galatasaray maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne eleme turunda havlu atan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. İlk maçta Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda St. Johnstone ile 1-1 berabere kalan Aslan, rövanş maçında perşembe günü İskoçya deplasmanına çıkacak.

ST. JOHNSTONE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sarı kırmızılı taraftarların merakle beklediği St. Johnstone - Galatasaray maçında Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak. St. Johnstone Galatasaray maçı 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımı ise an be an fotomac.com.tr'de olacak.

CİMBOM ELERSE AVRUPA LİGİ'NDE PLAY-OFF TURU'NA ÇIKACAK

Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde PSV'ye 5-1 ve 2-1'lik skorlarla elenerek Devler Ligi'ne veda eden temsilcimiz Galatasaray, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç ekibi St Johnstone'ı elerse Avrupa Ligi'nde Play-Off'a çıkacak ve Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak.

Sarı kırmızılı ekip St. Johnstone'a elenmesi halinde ise yoluna UEFA'nın yeni kupası Konferans Ligi'nin Play-Off turunda yoluna devam edecek ve Vojvodina-LASK eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

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