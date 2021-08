St. Johnstone - Galatasaray maçı şifresiz mi yayınlanacak? St. Johnstone - Galatasaray maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne eleme turunda havlu atan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. İlk maçta Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda St. Johnstone ile 1-1 berabere kalan Aslan, rövanş maçında perşembe günü İskoçya deplasmanına çıkacak.

ST. JOHNSTONE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sarı kırmızılı taraftarların merakle beklediği St. Johnstone - Galatasaray maçında Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak. St. Johnstone Galatasaray maçı 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımı ise an be an fotomac.com.tr'de olacak.

CİMBOM ELERSE AVRUPA LİGİ'NDE PLAY-OFF TURU'NA ÇIKACAK

Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde PSV'ye 5-1 ve 2-1'lik skorlarla elenerek Devler Ligi'ne veda eden temsilcimiz Galatasaray, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç ekibi St Johnstone'ı elerse Avrupa Ligi'nde Play-Off'a çıkacak ve Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak.

Sarı kırmızılı ekip St. Johnstone'a elenmesi halinde ise yoluna UEFA'nın yeni kupası Konferans Ligi'nin Play-Off turunda yoluna devam edecek ve Vojvodina-LASK eşleşmesinin galibiyle oynayacak.