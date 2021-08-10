Haberler Galatasaray St Johnstone - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Galatasaray'ın St Johnstone muhtemel 11'i

St Johnstone - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Galatasaray'ın St Johnstone muhtemel 11'i

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç temsilcisi St Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, ilk müsabakadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldığı St Johnstone maçının rövanşında, turu geçmek için mücadele edecek. Peki, St Johnstone - Galatasaray maçı ne zaman? St Johnstone - Galatasaray maçı hangi kanalda ve maç saat kaçta başlayacak? Galatasaray'ın St Johnstone maçı muhtemel 11'inde kimler var? İşte St Johnstone Galatasaray maçına dair bilmeniz gerekenler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 18:30
St Johnstone - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Galatasaray'ın St Johnstone muhtemel 11'i

Galatasaray'ın İstanbul'da İskoçya ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kalmasından sonra sarı kırmızılılar rövanş maçı hazırlıklarını sürdürdü ve UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçı için geri sayım başladı.

St. Johnstone - Galatasaray maçı, 12 Ağustos 2021 Çarşamba günü oynanacak.

Saat 21.00'de başlayacak olan mücadele, İskoçya'nın Perth şehrinde oynanacak ve Spor Smart ekranlarında yayınlanacak.

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre, St. Johnstone - Galatasaray maçını, Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetecek.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : Fatih Öztürk, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Diagne, Mostafa.

SON DAKİKA