Son dakika haberleri: Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in adını verdiği Jens Petter Hauge Eintracht Frankfurt'a transfer oldu

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da beklentilerin altında kalan ve kadroda düşünülmediği açıklanarak satış listesine konulan Jens Petter Hauge yeni takımına imza attı. Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, Hauge ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu.

Gude, @jenspetter99! 🦅👋



Lasst ein paar schöne Begrüßungsworte für unseren Neuzugang da 😍👇#SGE pic.twitter.com/wt5QartP8J — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 10, 2021

TERİM: HAUGE PORTFÖYÜMÜZDEYDİ

Fatih Terim yakın zamanda basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda Erling Haaland'ı ellerinden kaçırmalarından bahsederken, "Bu ve buna benzer bir oyuncu da Milan'a gitti. Hauge. O da bizim portföyümüzdeydi" ifadelerini kullanmıştı.