Haberler Galatasaray Son dakika haberleri: Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in adını verdiği Jens Petter Hauge Eintracht Frankfurt'a transfer oldu

Son dakika haberleri: Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in adını verdiği Jens Petter Hauge Eintracht Frankfurt'a transfer oldu

Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, Milan'dan Jens Petter Hauge'yle 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. İtalyan ekibinde beklentilerin altında kalan Norveçli oyuncu, satışa çıkarılmıştı... Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de geçtiğimiz günlerde oyuncunun adını zikretmişti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 14:24
Son dakika haberleri: Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in adını verdiği Jens Petter Hauge Eintracht Frankfurt'a transfer oldu

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da beklentilerin altında kalan ve kadroda düşünülmediği açıklanarak satış listesine konulan Jens Petter Hauge yeni takımına imza attı. Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, Hauge ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu.

TERİM: HAUGE PORTFÖYÜMÜZDEYDİ

Fatih Terim yakın zamanda basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda Erling Haaland'ı ellerinden kaçırmalarından bahsederken, "Bu ve buna benzer bir oyuncu da Milan'a gitti. Hauge. O da bizim portföyümüzdeydi" ifadelerini kullanmıştı.

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