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Galatasaray'ın St. Johnstone maçı sonrası gerginlik! Fatih Terim ve Muslera...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında St. Johnstone ile karşı karşıya gelirken, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ceza sahası içinde rakibine hamle yapmış ve hem kırmızı kart görmüş, hem de penaltıya sebebiyet vermişti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve Fernando Muslera arasında gerginlik çıktığı, Terim'in yaşanan bu olay sonrası sinirli bir şekilde soyunma odasını terk ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 06:50
Galatasaray'ın St. Johnstone maçı sonrası gerginlik! Fatih Terim ve Muslera...
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İskoç ekibi St. Johnstone karşısında şok bir beraberlik alan Galatasaray'da Muslera'nın büyük hatası gündeme oturmuştu. Takvim'in haberine göre penaltıya neden olup kırmızı kart gören Uruguaylı kaleci, PSV maçının ardından bir kez daha şimşekleri üzerine çekti.

Maç sonrası Fatih Terim ve Muslera arasında soyunma odasında gerilim yaşandığı ortaya çıktı. Öfkeli olan Terim'in tecrübeli kaleciye sert şekilde tepki gösterdiği belirlendi.

Muslera'nın da altta kalmadığı ve kendini savunmak için karşılık verdiği ifade edildi. Bunun üzerine soyunma odasındaki elektriklenme daha da büyüdü. Fatih Terim'in yaşanan gerilim sonrası çok sinirli bir şekilde soyunma odasını terk ettiği öğrenildi.

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