Galatasaray Aliou Dieng transferini bitirmek üzere! İşte bonservisi ve anlaşma detayları

Galatasaray'da bir transfer bombası daha patlamak üzere... Teknik direktör Fatih Terim ve scoutlarının belirlediği rapor doğrultusunda çalışmalar yürütülürken, Aliou Dieng ismi gündeme gelmişti.
Arabistan basınında yer alan bilgilere göre Aslan, Aliou Dieng transferinde son aşamaya geldi. Öte yandan Cimbom, oyuncunun kulübü Al Ahly ile bonservis konusunda el sıkıştı.
İŞTE ÖDENECEK RAKAM
Haberin detaylarında Galatasaray'ın, Aliou Dieng için önereceği bonservis bedeli de duyuruldu. Buna göre Cimbom, Aliou Dieng için oyuncunun kulübüne 7 milyon euro ödeyecek.