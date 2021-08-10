Haberler Galatasaray Galatasaray Aliou Dieng transferini bitirmek üzere! İşte bonservisi ve anlaşma detayları

Galatasaray Aliou Dieng transferini bitirmek üzere! İşte bonservisi ve anlaşma detayları

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, uzun süredir transferi için mesai harcadığı Aliou Dieng'te sona yaklaştı. Arabistan basınında yer alan habere göre sarı kırmızılılar, Aliou Dieng için Al Ahly yönetiimiyle el sıkıştı. Öte yandan Galatasaray'ın Aliou Dieng transferi için Al Ahly kulüp yetkilileriyle görüşmede küçük pürüzleri konuştuğu ifade edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 20:25
Galatasaray Aliou Dieng transferini bitirmek üzere! İşte bonservisi ve anlaşma detayları

Galatasaray'da bir transfer bombası daha patlamak üzere... Teknik direktör Fatih Terim ve scoutlarının belirlediği rapor doğrultusunda çalışmalar yürütülürken, Aliou Dieng ismi gündeme gelmişti.

Galatasaray Aliou Dieng transferini bitirmek üzere! İşte bonservisi ve anlaşma detayları

Arabistan basınında yer alan bilgilere göre Aslan, Aliou Dieng transferinde son aşamaya geldi. Öte yandan Cimbom, oyuncunun kulübü Al Ahly ile bonservis konusunda el sıkıştı.

Galatasaray Aliou Dieng transferini bitirmek üzere! İşte bonservisi ve anlaşma detayları

İŞTE ÖDENECEK RAKAM
Haberin detaylarında Galatasaray'ın, Aliou Dieng için önereceği bonservis bedeli de duyuruldu. Buna göre Cimbom, Aliou Dieng için oyuncunun kulübüne 7 milyon euro ödeyecek.

Galatasaray Aliou Dieng transferini bitirmek üzere! İşte bonservisi ve anlaşma detayları

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
Cimbom, 900 bin euro da bonus vermeyi kabul ederken, bir sonraki satıştan pay için görüşmeler devam ediyor. Aktarılan bilgilere göre sarı kırmızılılar bu yüzdeyi %10'da tutmak isterken Al Ahly, %20'de diretiyor.

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