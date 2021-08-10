Galatasaray Aliou Dieng transferini bitirmek üzere! İşte bonservisi ve anlaşma detayları

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Cimbom, 900 bin euro da bonus vermeyi kabul ederken, bir sonraki satıştan pay için görüşmeler devam ediyor. Aktarılan bilgilere göre sarı kırmızılılar bu yüzdeyi %10'da tutmak isterken Al Ahly, %20'de diretiyor.