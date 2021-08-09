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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın yeni hedefi Terem Moffi! 10 milyon euro...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de sezonun başlamasına az bir zaman kala transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yeni hedefini belirledi. Sarı-kırmızılılar, Lorient forması giyen Terem Moffi için bastırıyor. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 10:08
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın yeni hedefi Terem Moffi! 10 milyon euro...

Yeni sezon öncesi Galatasaray'da transfer operasyonu devam ediyor. Aslan, yaz transfer döneminde Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Berkan Kutlu gibi yerli isimleri renklerine bağlarken yabancı oyuncu transferinde de Patrick van Aanholt, Alexandru Cicaldu ve Sacha Boey'le anlaşmaya varılmıştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın yeni hedefi Terem Moffi! 10 milyon euro...

Bu sezon genç oyuncuları kadrosuna katmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılar, bir isme daha kanca attı. Yeni Asır'da yer alan habere göre İstanbul ekibi, Fransız Lorient'in 22 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Terem Moffi için bastırıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın yeni hedefi Terem Moffi! 10 milyon euro...

Falcao ve Diagne'yi maliyetleri nedeniyle takımda düşünmeyen Aslan'ın bu iki isimle yollarını ayırması halinde Moffi için resmi girişimlerde bulunacağı ifade edildi. Lorient'in Moffi için kapıyı 10 milyon euro'dan açtığı belirtilirken pazarlıkların kısa sürede başlaması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın yeni hedefi Terem Moffi! 10 milyon euro...

TEREM MOFFI KİMDİR?

25 Mayıs 1999 tarihinde dünyaya gelen Terem Moffi, Fransız ekibi Lorient'de forma giyiyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Nijeryalı santrforun kulübü ile olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Geride bıraktığımız sezon toplam 36 karşılaşmada görev alan genç yıldız, 16 gol atarken 3 de asist yaptı.

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