Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın yeni hedefi Terem Moffi! 10 milyon euro...

Yeni sezon öncesi Galatasaray'da transfer operasyonu devam ediyor. Aslan, yaz transfer döneminde Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Berkan Kutlu gibi yerli isimleri renklerine bağlarken yabancı oyuncu transferinde de Patrick van Aanholt, Alexandru Cicaldu ve Sacha Boey'le anlaşmaya varılmıştı.

Bu sezon genç oyuncuları kadrosuna katmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılar, bir isme daha kanca attı. Yeni Asır'da yer alan habere göre İstanbul ekibi, Fransız Lorient'in 22 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Terem Moffi için bastırıyor.