Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hedefinde gurbetçi yıldız Yusuf Barasi var!

Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray son dönemde özellikle genç isimlere ağırlık vermiş durumda. Geçtiğimiz transfer dönemlerinde sık sık karşı karşıya gelen ezeli rakipler arasında yeni bir savaş çıkması an meselesi.

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe ve Galatasaray, Yusuf Barasi'nin peşine düştü. Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ın altyapısında görev yapan 18 yaşındaki hücum oyuncusu için hem Fener hem de Cimbom devreye girmiş durumda. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hem Alkmaar hem de oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Genç yıldızın adresinin neresi olacağı merak konusu.

YUSUF BARASİ KİMDİR?

Kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan Yusuf Barasi forvette ve sol kanatta görev yapıyor. Alkmaar'ın U19 takımında gösterdiği başarılı performans sonrası 18 yaşında olmasına rağmen U21 takımına alınan genç yetenek, 1 kez milli formayı da giydi. Yusuf Barasi, U21 Milli Takımı'mızın Kosova ve Ukrayna ile oynadığı maçlarda görev yaptı. Genç yıldız Hollanda Milli Takımı'nın da alt yaş kategorilerinde oynadı.



